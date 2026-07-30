全台最大免費室內兒童樂園8月8日開幕！30項設施玩到翻 親子飯店3千入住

暑假親子旅遊再添新去處！由台鐵高雄機廠舊工廠改建而成、號稱「全台最大的室內兒童樂園」，將於8月8日父親節開幕。占地約1.5公頃，不僅全區免費開放，更集結全台首創泡泡彈跳床、攀岩場、戲水空間、感官遊戲及溜滑梯、鞦韆等超過30項遊樂設施，打造全年齡都能同樂的全新親子景點。

這座全新兒童樂園保留台鐵高雄機廠的歷史建築特色，以「復舊如舊」方式活化舊貨車工廠，在保存鐵道文化記憶的同時，也注入嶄新的休閒娛樂功能。

園區規畫打破傳統兒童遊戲場的限制，從幼童、學齡兒童到青少年，甚至成人與長者，都能找到適合體驗的互動設施。除了攀岩、彈跳、戲水與感官遊戲等動態空間外，也設有美食餐飲區。

交通方面，園區位於高雄市鳳山區武慶二路221號，搭乘高雄輕軌至「凱旋武昌站」，循指標步行即可抵達，對搭乘大眾運輸的旅客相當便利。

搶攻暑假親子商機，距離樂園僅三站輕軌車程的高雄富野渡假酒店同步推出「放電親子住房專案」，即日起至8月31日，平日兩大兩小入住含早餐專案價3,000元（原價4,600元），適合親子家庭安排兩天一夜小旅行。相關資訊可上網查詢：www.hoyaresort.com.tw。

室內遊樂空間免日曬，可以暢玩一整天。圖/富野渡假酒店提供

「全台最大的室內兒童樂園」將於8月8日父親節正式開幕。圖/富野渡假酒店提供