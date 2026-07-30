陳世凱談高鐵東延 比照日本新幹線發展、交通建設應看國家長遠利益

台灣高鐵新世代列車N700ST 30日在日本舉行出廠典禮，交通部長陳世凱表示，隨著台灣高鐵運量已接近滿載，政府除導入新一代列車提升運能與服務品質，也持續推動高鐵延伸宜蘭、屏東等重大建設。其中，高鐵延伸宜蘭並非只是為了解決雪山隧道壅塞，而是打造「4個90分鐘」環島高效鐵路網的重要一環，攸關國家競爭力、交通韌性及國土均衡發展。

陳世凱表示，目前高鐵運量已接近滿載，因此必須引進更多列車，一方面提升運能，滿足持續增加的旅運需求；另一方面，新一代N700ST列車也將提供更先進、更舒適、更安全的乘車體驗。他說，今天看到新車正式出廠，相信台灣民眾都相當期待，也代表高鐵邁向新的里程碑。

對於外界關注高鐵延伸宜蘭案，陳世凱表示，政府推動高鐵建設，不只是因應當前運輸需求，更是為了台灣未來整體發展布局。他指出，高鐵延伸宜蘭並非僅以紓解雪山隧道車流為目的，而是建構「4個90分鐘」環島高效鐵路網的重要拼圖，希望透過軌道建設提升整體運輸效率，強化國家競爭力，同時兼顧交通及防災韌性。

他表示，重大交通建設應從國家長遠公共利益出發，綜合考量整體路網效益、區域均衡及未來發展，而非僅以短期投資報酬或財務回收作為唯一評估標準，呼籲各界以專業、科學及客觀數據理性討論，共同以國家整體利益為最高考量。

陳世凱也以日本新幹線發展為例指出，日本新幹線自1964年通車至今已逾60年，路網由最初約515公里逐步擴展至約2,956公里，目前仍持續推動新路線建設，顯示重大軌道建設會隨著國家發展持續完善。他說，台灣也是如此，軌道建設不會停下腳步，未來除高鐵延伸宜蘭、屏東持續推進外，也將透過完整路網帶動均衡台灣目標逐步實現。

至於高鐵新車導入，陳世凱表示，N700ST除可增加運能，也象徵台灣高鐵持續升級服務的重要一步，未來將與現有車隊共同投入營運，提供民眾更安全、舒適且便利的旅運服務。