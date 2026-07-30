年年健檢也難防！ 50歲婦突罹癌又遇化療爆「全身紅斑」險奪命

彰化50歲許女近10年來年年健檢，曾發現婦癌指數偏高，但後續追蹤未查出異常，直到去年9月無法排尿，查出罹卵巢透明細胞癌一期，術後化療竟出現嚴重藥物過敏，全身長紅斑、呼吸困難等，化療被迫中止。許女不願放棄化療，所幸台中榮總醫療團隊為她量身打造減敏化療，才讓她完成化療，救回一命。

許女士表示，她對健康十分重視，10年來從未間斷健檢。雖然8年前曾被提醒婦癌指數（CA-125）稍高，但多年追蹤下來都沒發現病灶。直到去年9月，她因感覺尿意強烈卻完全排不出來，緊急就醫檢查，才發現竟是卵巢透明細胞癌在作祟。

許女表示，她8年前健檢時發現婦癌指數有偏高，追蹤後未查出異常，直到去年9月無法排尿，查出罹卵巢透明細胞癌，手術切除後，接受「紫杉醇與卡鉑」標準化療出現嚴重藥物過敏，即使用抗過敏藥物、更換化療藥物也無效，導致化療中斷。

台中榮總婦女醫學部婦癌科主任許世典說，卵巢癌高初期無明顯症狀，常被誤認為腸胃問題，約5成確診時已是晚期；許女罹患卵巢透明細胞癌，惡性度高、容易復發，若中斷化療恐影響療效。台中榮總婦癌科與免疫風濕科聯手，為許女量身打造減敏化療，許女克服過敏反應，完整接受療程。目前她的腫瘤指數已顯著下降並維持在正常範圍內。

台中榮總內科部過敏免疫風濕科醫師陳韻文說，「藥物減敏治療」源自2004年哈佛大學醫學院Mariana C. Castells教授發表的標準化流程，台中榮總團隊成功建置相關治療作業，透過加護病房醫療團隊嚴密監測漸進式給藥，可應用於各種化療藥物、標靶藥物、抗生素等。

陳韻文提醒，減敏治療並非永久根治，每次化療均須重新給藥，且過敏反應每次不盡相同，仍可能突發致命過敏性休克，提醒患者留意身體症狀並與醫療團隊密切聯繫。

食藥署公告，藥品過敏6大前兆包括皮膚紅疹、口腔潰破、喉嚨疼痛、眼睛紅腫、嘴唇腫脹及發燒；若出現心悸、呼吸困難、不明原因的明顯疲倦、噁心、黃疸或茶色尿等症狀，也可能是藥品過敏症狀，應立即就醫。