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影／抗議福漢風電計畫架設14座風機 彰化居民北上要求否決環評案

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
彰化芳苑鄉及福興鄉居民近80位居民、酪農業者及養殖戶，包車北上參加環評會議，表達堅決反對增設陸域風機。記者蘇健忠／攝影
彰化芳苑鄉及福興鄉居民近80位居民、酪農業者及養殖戶，包車北上參加環評會議，表達堅決反對增設陸域風機。記者蘇健忠／攝影

環境部下午召開「彰化福漢風力發電廠計畫 」第二次環評小組會議，彰化芳苑鄉及福興鄉居民近80位居民、酪農業者及養殖戶，北上參加環評會議，表達堅決反對增設陸域風機，並要求否決本案。彰化縣環境保護聯盟主任吳慧君、立委謝衣鳳、福寶酪農專業區反風機自救會代表戴莉芳等人接力發言，呼籲環境部否決本案。

彰化縣環境保護聯盟主任吳慧君表示，本案規畫在芳苑鄉及福興鄉架設14座風機，鄰近住宅、校園、養殖專業區以及酪農專業區，且單支裝置容量預計最大6MW，總高達200公尺（約66 層樓），是目前開發案中最大型的陸域風機。彰化目前已設置125座陸域風機，是全台之冠，風機施工期間產生的巨大震動與聲響，以及風機運轉期間產生的眩影、低頻噪音、風切噪音、振動及漏油問題，已對鄰近居民生活品質、健康及養殖產業造成不同程度的負面影響。且國際研究顯示，風機對房價的影響會因高度、距離、可視程度及陰影閃爍而異。

立委謝衣鳳表示14座風機接近居民住家，最近距離只有90公尺，其中低頻噪音會影響鄰近居民健康，環境部應正視。福寶酪農專業區反風機自救會代表戴莉芳表示，本案距離彰化縣福寶酪農專業區一公里內有5支風機，距離最近的兩戶牛舍僅300公尺。福寶酪農區是全國牛乳產量第一的專業區，供應健康營養乳品給全台國人，風機運轉的噪音、震動、眩影，都可能讓乳牛產量減少，繁殖力下降與死亡率增加等負面影響，風機噪音眩影也會造成居民健康危害，生活品質下降。目前福寶酪農戶已達100%連署反對福漢風機，呼籲委員否決本案，彰化也不應再增設陸域風機。

彰化縣環境保護聯盟主任吳慧君（中）表示，彰化目前已設置125座陸域風機，是全台之冠，風機施工期間產生的巨大震動與聲響，以及風機運轉期間產生的眩影、低頻噪音、風切噪音、振動及漏油問題，已對鄰近居民生活品質、健康及養殖產業造成不同程度的負面影響。記者蘇健忠／攝影
彰化縣環境保護聯盟主任吳慧君（中）表示，彰化目前已設置125座陸域風機，是全台之冠，風機施工期間產生的巨大震動與聲響，以及風機運轉期間產生的眩影、低頻噪音、風切噪音、振動及漏油問題，已對鄰近居民生活品質、健康及養殖產業造成不同程度的負面影響。記者蘇健忠／攝影

環境部下午召開「彰化福漢風力發電廠計畫 」第二次環評小組會議，彰化芳苑鄉及福興鄉居民近80位居民、酪農業者及養殖戶，北上參加環評會議，表達堅決反對增設陸域風機，並要求否決本案。記者蘇健忠／攝影
環境部下午召開「彰化福漢風力發電廠計畫 」第二次環評小組會議，彰化芳苑鄉及福興鄉居民近80位居民、酪農業者及養殖戶，北上參加環評會議，表達堅決反對增設陸域風機，並要求否決本案。記者蘇健忠／攝影

彰化芳苑鄉及福興鄉居民近80位居民、酪農業者及養殖戶，北上參加環評會議，表達堅決反對增設陸域風機，一位抗議民眾的小孩在現場哭了起來。記者蘇健忠／攝影
彰化芳苑鄉及福興鄉居民近80位居民、酪農業者及養殖戶，北上參加環評會議，表達堅決反對增設陸域風機，一位抗議民眾的小孩在現場哭了起來。記者蘇健忠／攝影

環境部下午召開「彰化福漢風力發電廠計畫 」第二次環評小組會議（圖），彰化芳苑鄉及福興鄉居民近80位居民、酪農業者及養殖戶，北上參加環評會議，表達堅決反對增設陸域風機，並要求否決本案。記者蘇健忠／攝影
環境部下午召開「彰化福漢風力發電廠計畫 」第二次環評小組會議（圖），彰化芳苑鄉及福興鄉居民近80位居民、酪農業者及養殖戶，北上參加環評會議，表達堅決反對增設陸域風機，並要求否決本案。記者蘇健忠／攝影

環評 風電 彰化

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