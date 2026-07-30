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彰化福漢風力發電今再闖環評 居民包車北上要求環委否決

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
芳苑鄉及福興鄉居民今包下遊覽車北上參加環評會議，堅決反對彰化再增設陸域風機。記者蘇健忠／攝影
芳苑鄉及福興鄉居民今包下遊覽車北上參加環評會議，堅決反對彰化再增設陸域風機。記者蘇健忠／攝影

環境部今下午召開「彰化福漢風力發電廠計畫 」第2次環評小組會議，本案規畫在芳苑鄉及福興鄉架設14座風機，且單支裝置容量預計最大6MW，總高達200公尺，是目前開發案中最大型的陸域風機。芳苑鄉及福興鄉居民今包下兩台遊覽車，近80位居民、酪農業者及養殖戶北上參加環評會議，並在會前於環境部前抗議，堅決反對彰化再增設陸域風機，要求否決此「抄家滅族」的開發案。

彰化縣環境保護聯盟主任吳慧君表示，彰化目前已設置125座陸域風機，是全台之冠，風機施工期間產生的巨大震動與聲響，以及風機運轉期間產生的眩影、低頻噪音、風切噪音、振動及漏油問題，已對鄰近居民生活品質、健康及養殖產業造成不同程度的負面影響。當土地因巨型風機進駐而失去價值、生活環境持續惡化，不僅在地酪農與養殖產業將面臨嚴重的生存危機，更會徹底阻斷青年返鄉的意願，並加速偏鄉凋零，芳苑、福興不應成為綠能利益下的犧牲品。

福寶酪農專業區反風機自救會代表戴莉芳表示，本案距離彰化縣福寶酪農專業區1公里內有5支風機，距離最近的2戶牛舍僅300公尺。福寶酪農區是全國牛乳產量第一的專業區，供應健康營養乳品給全台國人，風機運轉的噪音、震動、眩影，都可能讓乳牛產量減少、繁殖力下降與死亡率增加等負面影響，目前福寶酪農戶已達100%連署反對福漢風機，呼籲環評委員否決本案，彰化也不應再增設陸域風機。

彰化縣草食動物產業協會理事長黃德仁表示，福寶酪農專業區至今已有約53年歷史，酪農業在此長期耕耘早已根深蒂固，風機設置雖然距離有幾百公尺，但周邊都是私人土地，土地價值貶損有誰可以負責？更嚴重的是會阻礙整體的地方發展，扼殺酪農區的未來，堅決反對風機入侵福寶酪農專業區。

位於本案規畫的風機約130公尺處的居民林昌輝表示，福漢風力發電設施距離自己的家只有短短100多公尺，當初業者謊稱風機是要蓋在堤防外，不會在住家附近為藉口，誘騙自己簽下同意書，結果今年6月初得知風機就是要蓋在自家附近，這種毫無誠信的無良廠商，環評委員應該立即否決，不能放任這種業者繼續在地方上招搖撞騙。

芳苑鄉民李國忠表示，風機渦輪產生的低頻噪音早已經對人的腦神經與聽覺造成一定傷害，也造成當地養殖文蛤的損失，甚至土地、房屋價值的崩盤，可謂是抄家滅族。

漢寶村長鄭鵬豐表示，漢寶養殖區已有18支風機運轉中，密度已是全台最高，風機太過密集所產生的共鳴與振動，嚴重擾動文蛤生長，導致文蛤產量下降、死亡率大幅提高，政府與業者應優先解決現有風機帶來的問題，再來談新的開發案，否則環境及地方產業只會越來越糟糕。

環評 風力發電 彰化

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