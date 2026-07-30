高鐵新車出廠典禮日方比照「台積電規格」迎接 台日交通首長罕見同框
台灣高鐵採購新世代列車，首輛新車今天出廠，典禮在日本九州舉行，台日雙方200多人與會見證，規模堪比2年前台積電熊本廠開幕典禮。此次更是兩國交通主管機關首長級人物首度會面，受限兩國無邦交，我交長陳世凱只能以「高鐵最大股東」身分現場觀禮，且無法上台致詞。
台灣高鐵睽違22年舉辦大規模出廠典禮，台日雙方皆高度重視。除陳世凱親自赴日接車，立法院交通委員會多位委員，及我駐日經濟文化代表處代表李逸洋皆到場見證。日方官員及國會議員則有上百人與會，包含日本前首相安倍晉三夫人安倍昭惠、日台友好議員聯盟會長古屋圭司，以及日本國土交通省副大臣佐佐木紀。
兩國政要齊聚，台日媒體共63人大陣仗到場採訪，規模超越22年前高鐵公司採購第一批營運列車時的交車典禮，與2年前台積電熊本第一廠啟用開幕典禮貴賓等級類似。
佐佐木紀致詞時指出，原本大臣金子恭之將與他共同出席典禮，但由於熊本強震，九州新幹線至今仍中斷，出身九州八代市的金子恭子因公務繁忙缺席，改由副大臣代為致詞。
佐佐木紀首先代表日本，對台表達賑災善款的感謝。並表示自己出身熊本縣，從航線到台積電廠，深刻的感受到與台灣的深厚緣分。
安倍昭惠則表示，每次拜訪台灣時，台灣人都會說「昭惠夫人是我們台灣家人」，今天作為台灣方貴賓受邀出席典禮，特地一大早從東京趕來，並安排入座於我國側、陳世凱旁。
不過眾人上台致詞，但從主持人到日立製作所CEO都是以「高鐵公司最大股東」身分介紹陳世凱。史哲亦已「台灣交通事業最高負責人」稱呼陳世凱。
據知情人士透露，駐外單位力促兩名首長會面，「可想而知，不可能沒有外力干擾」。因為大臣象徵內閣、內閣則代表主權。兩國實質上並無邦交，陳世凱因此無法以交長身分上台演說，而是僅能以高鐵股東身分出席觀禮。
立院交委會召委林俊憲表示，2004年高鐵首次交車典禮，日方僅派出前任國土交通省大臣扇千景出席，這次典禮，「讓我們深刻感受到日本對這次台灣訪團的重視」，已是台灣外交困境下，台日實質關係更進一步的展現。
古屋圭司也力挺台灣，以「陳交通部長」稱呼陳世凱。指出聯盟名稱也從日華改為日台，象徵日本與台灣間的友誼將更加深厚。日台友好議員聯盟323位議員，將持續為日台關係進一步多做努力。
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