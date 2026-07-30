強颱白海豚挑戰今年風王 粉專曝「關鍵時間點」決定是否侵台

白海豚颱風昨晚增強為強颱，且持增強變胖。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，白海豚目前已達強烈颱風前段班，由於發展環境相當優異，還會再增強，未來30小時達到最顛峰狀態，超越巴威颱風成為今年風王。

至於白海豚移動路徑，「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，目前白海豚距離台灣約4650公里，未來幾天受到太平洋高壓導引，大致朝西北西方向移動，預計下周四(8月6日)逐漸來到沖繩附近海域，屆時太平洋高壓的強弱與勢力變化，將成為後續路徑的關鍵。

󠀠「台灣颱風論壇｜天氣特急」分析指出，屆時高壓若偏強，白海豚受到高壓阻擋，轉向幅度較小，可能繼續往偏西方向移動。高壓若偏弱，則將會北轉，朝韓國或日本九州附近移動。至於路徑是否還會繼續西修，甚至進一步靠近台灣，目前仍無法完全排除，預計要到下周中後期，路徑才會逐漸明朗。

至於白海豚強度方面，「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，白海豚後續強弱也和「西行的緯度」有很大關係。若路徑較偏北，將逐漸進入海洋熱含量較低的區域，能從海洋獲得的能量減少，強度會逐步下降。反之，如果西行路徑維持較低緯度，沿途海洋熱含量仍較充足，白海豚就有條件維持較強的強度更久。進入中後期後，路徑與強度的不確定性都會同步增加。

中央氣象署預報員趙竑上午指出，白海豚颱風上午8時距台灣約有4700公里，未來路徑偏西向日本東南方海面行進，到了下周，慢慢朝日本九州到台灣北部海面之間移動，因還有一段時間，氣象署會持續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。