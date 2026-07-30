安樂死交付公投？石崇良反對：不能簡單Yes或No 一年內提可行性評估

民眾黨前主席柯文哲日前探視一對罕病姊弟，48歲弟弟隨後遠赴瑞士執行安樂死，立委邱慧洳表示，現行病人自主權立法與安寧緩和醫療條例根本接不住非末期病患，逼得民眾遠赴異鄉善終。衛福部長石崇良說，若因長照量能不足而推進安樂死合法化，「並不適當」，且安樂死涉及嚴肅生命及法律，不宜透過公投決定，衛福部將在一年內提出安樂死可行性評估報告。

立法院第11屆第立法院社會福利及衛生環境委員會上午審查「安樂死法草案」，邀請衛福部及教育部就「近期幼兒園及托育兒虐頻傳：責任通報、兒少保護及跨部會合作機制檢討」進行專題報告。

邱慧洳質詢劈頭先問石崇良是否支持安樂死？石崇良回應，其實「尊嚴善終」與民眾黨團提出來的尊嚴善終法，目標一致，都是希望讓病人能夠按照自主的意願善終。但做法上有些不同，現在病主法其實是一種「消極的安樂死」，就是說按照疾病過程，不多加外力。

邱慧洳再問，目前要把條例定為「消極的安樂死」，那「積極的安樂死」衛福部接受嗎？支持還是不支持？台灣現在只有「消極的安樂死」，也就是安寧緩和醫療條例跟病人自主權利法，那是用消極的不作為，不給予CPR、不給予插管、不給予人工營養，這些都是消極不作為。

邱慧洳說，現在問的是「積極的作為」，也就是我們俗稱的安樂死，請問部長支持、還是反對？石崇良指出：「如果你問我個人，以醫師的態度，我是不會去執行積極安樂死這件事。他說，從政策角度上，必須為了達成病人尊嚴善終的目標，不斷討論，訂出完善制度。

對於是否支持將安樂死交付「公投」，收集社會共識，石崇良明確表達反對。石崇良指出，安樂死議題涉及嚴肅的生命與法律，絕非簡單的「Yes或No」，必須經過社會長期且廣泛的溝通，他不認為安樂死是一個適合公投的題目。

邱慧洳質疑，衛福部聲稱病主法即可達到善終效果，但該名48歲罕病患者並非「疾病末期」，不符合病主法五大臨床條件，法律門檻將其排拒在外，最終才無奈轉向瑞士求助。這顯示現行制度存有死角，甚至可能因為政府長照量能不足、照護壓力過大，成為壓垮病患的最後一根稻草。

石崇良說，世界各國在討論安樂死時，最擔心的就是民眾因家庭壓力、經濟負擔或社會資源不足而被迫做出死亡選擇。如果是因為長照體系或社會資源不足，「那就更不應該將安樂死合法化」，政府的責任是積極強化長照與醫療照顧，而非用安樂死來解決長照問題。

石崇良表示，衛福部將在一個月內針對該個案提出檢討分析，並在一年內提出台灣實施安樂死的可行性評估報告。

立委劉建國則持反對意見，劉建國表示，網路上公共政策網路參與平台只要獲得5000份提案連署，政府單位就要在60天內做出回應。至今累計40個提議，僅有2案逾5000人連署，代表民間也以審慎態度看待此事，不應急就章運用人數優勢付諸公投。

劉建國說，全民投票選出立委，應該要發揮專也在立院委員會制定出嚴謹、福國利民的法律。立院推病主法也是經過多少次的委員會多次溝通，這是嚴肅且多次的討論結果，態度應該要更細緻，不能因為政治操作或為了年底選舉而失焦，不要輕率通過。