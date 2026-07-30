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為何火車進站不能超越黃線？理化老師用2張紙示範「氣流吸力」原因

聯合新聞網／ 綜合報導
台鐵月台黃色警戒線是位於月台邊緣約1公尺處的黃色標線，用來提醒旅客候車時保持安全距離。聯合報系資料照
台鐵月台黃色警戒線是位於月台邊緣約1公尺處的黃色標線，用來提醒旅客候車時保持安全距離。聯合報系資料照

火車進站時，列車高速移動會造成周圍氣流改變，因此台鐵與捷運都提醒旅客不要超越月台黃線。一名理化老師近日透過兩張紙的簡單實驗，示範氣流速度改變如何形成壓力差，也解釋了為何靠近列車會感受到吸力。

Paco老師指出，從科學原理來看，「白努力定律」只是其中一個影響因素，可以幫助理解壓力差，但並不足以完整解釋整個現象，如果要更完整地討論，還會涉及空氣的黏滯性、邊界層、氣流夾帶，以及流場變化等因素。

Paco老師在影片中拿著2張長紙條對著中間吹氣，結果2張紙竟然瞬間向中間靠攏，Paco老師解釋，這是因為向中間吹氣的時候，中間區域的氣流變快、壓力變小，而紙張外側的空氣流速未改變，相對屬於高壓區，自然會將紙張向中間擠壓。

Paco老師表示，這個紙片實驗的主要目的，是以國中程度的簡化方式，讓學生及一般大眾理解，「氣流的改變可能造成壓力差，進而使物體受到作用」。同時也藉由生活中的情境，提醒大家列車經過月台時，周圍確實可能出現滑流、湍流及瞬間壓力變化，可能使人或物品失去平衡，因此候車時不要靠近或超越黃線。

影片曝光後，吸引不少網友留言表示恍然大悟，「原來小時候在月台邊感覺有吸力把我往軌道拉是真的」、「如果我國中的理化老師講解得那麼詳細的話，那我段考應該考滿分了」、「長知識了，還以為只是太近會危險」、「物理是一個現實世界的現象，而不是冷冰冰地教科書」。

月台黃色警戒線是什麼？

台鐵月台黃色警戒線是位於月台邊緣約1公尺處的黃色標線，用來提醒旅客候車時保持安全距離、防止高速通過列車產生的氣流吸力或跌落軌道，違者經勸阻不聽最高可處 1,500元至7,500元 罰鍰。

日本JR車站月台的黃線也是用來劃定安全距離、保護旅客不靠近軌道的重要界線，而英國鐵路安全與標準局（RSSB）也規定，月台黃色警戒線是用於標示乘客候車安全距離的核心設施。

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