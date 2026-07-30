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大型柴油車調修明年調降補助金額 環境部提醒把握申請

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
大型柴油車補助規定。圖／環境部
大型柴油車補助規定。圖／環境部

環境部今1月5日已修正發布「大型柴油車調修燃油控制系統或加裝空氣污染防制設備補助辦法」，針對大型柴油車調修燃油控制系統進行補助並逐年調降補助金額，補助期限至2028年12月31日止。今年度提出申請者，1 至 3 期大型柴油車最高可領 6 萬元補助費用，4 期最高可領 8 萬元，請符合補助資格的車主朋友們把握最佳期限，提早申辦。

環境部表示，為改善早期大型柴油車排放黑煙的現象，提升柴油車主自主檢驗排氣系統，環境部自2019年推出 1 至 3 期大型柴油車燃油系統調修補助措施，並於2025年起納入 4 期大型柴油車，鼓勵老舊大型柴油車主進行維修改善排放黑煙現象。統計2019年至2026年6月已有2.6萬輛 1 至 4 期大型柴油車申請補助。

環境部指出，為鼓勵老舊大型柴油車妥善維護並自主到檢，於今年初將調修補助辦法延長至2028年底並逐年調降補助金額。2027年度 1 至 4 期大型柴油車，最高可領 4 萬元補助費用；2028年度 1 至 4 期大型柴油車，最高可領 2 萬元補助費用。

環境部表示，凡符合資格之 1 至 4 期大型柴油車車主，請務必把握補助期間儘早申辦。車主若需瞭解全國各地符合資格之汽車修理業，可至「大型柴油車調修燃油控制系統相關資訊」，如有任何申請流程或資格疑問，歡迎撥打諮詢專線(02)8512-4402 洽詢。

環境部 柴油車 補助

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