超越TWICE、BLACKPINK！高雄地標連18天點橘燈迎接高鐵新車

高鐵首輛新車今天從日本出廠，預計8月15日抵達高雄港後，直送燕巢基地進行後續作業。這是台灣旅客暌違近20年迎來新車，港都也祭出高規格迎賓。一連18天高雄重要地標將打出橘燈，歡迎列車到來，持續天數遠超韓國人氣女團TWICE及BLACKPINK來台開唱時的燈光秀。

為迎接台灣高鐵首輛新車「N700ST」出廠、抵台，高雄市政府預計將從7月30日至8月16日，每天傍晚5時30分至晚間11時，在中央公園捷運站1號出口、愛河、大港橋、高雄港旅運中心、高雄流行音樂中心、衛武營國家藝術文化中心、美麗島捷運站等高雄市多個知名地標，點亮代表高鐵的橘色燈光。

以往TWICE來高雄開唱，曾在高雄打出6天藍色燈光秀；BLACKPINK也曾將港都7天變成粉紅色，這次高鐵點燈一次就點18天，遠超天團天數，顯示高雄市政府的重視，及台灣旅客對新車的期待。

之所以選擇橘色，是因為「N700ST」的外觀設計，將延續700T橘黑配色的強烈對比，針對車體曲線進行細緻調整。車頭以明亮白色為主體，橘、黑雙色曲線自車頭交會後，平行延伸至車身側面，在潔白車身的襯托下展現簡潔俐落的視覺效果，讓列車在時速三百公里的高速行駛中突顯流線感與速度感，塑造鮮明且具辨識度的列車外觀，傳達高鐵穩健前行、引領未來的企業精神。

台灣高鐵表示，N700ST以日本東海道新幹線最新車型N700S為參考車型，依據台灣需求打造，具有輕量化、高性能、節能、舒適等優點。車廂內配置全彩LCD車內資訊顯示、到站燈光提示、雙層行李架、具充電設備的包覆性座椅，並提升降噪、減震性能。