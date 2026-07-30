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外交部暫停摩洛哥簽證恐淪形式 今年上半年僅111人來台

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
摩洛哥。新華社
摩洛哥。新華社

摩洛哥23日無預警宣布，暫停受理台灣旅客申請赴摩國的簽證確認函（VCL），外交部今宣布反制，即日起除經專案核准外，暫停受理摩洛哥籍人士來台簽證申請。但根據統計，近3年摩洛哥來台人數僅611人，今年上半年111人，其中觀光旅遊僅24人。

北非摩洛哥擁有蘭城、撒哈拉沙漠與獨特文化，在旅人間熱度不低。但持台灣護照要前往摩洛哥，必須先取得紙本入境許可函（VCL），落地摩洛哥摩國機場後，才會發予短暫停留14天的停留簽證。

由於台灣與摩洛哥並未互設代表處或使館，因此旅客要申請紙本入境許可函必須於至少出發前50天先飛到日本，而且審核通常較為嚴格、常有變數。

針對摩洛哥無預警暫停受理台灣旅客簽證申請，外交部今指出，基於雙邊對等交流原則，即日起除經專案核准外，暫停受理摩洛哥籍人士來台的簽證申請，並呼籲摩國政府，應正視及維持兩國人民商旅互訪便利，早日恢復雙邊正常民間交流。

但實際上摩洛哥來台人數其實不多，根據交通部觀光署統計，近3年摩洛哥來台共611人，2023年187人、2024年212人、2025年212人，今年1至6月共111人。

今年上半年摩洛哥來台以「其他」53人占多數，觀光24人、會議11人、業務10人、探親6人、求學5人、展覽2人。

外交部 簽證 摩洛哥

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