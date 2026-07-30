快訊

若雙北遇熊本強震 李鴻源不敢想像：全倒半倒逾3.5萬戶

台股4萬點關卡得而復失、收盤下跌105點 台積電逆勢收2,205元

當媽媽面…陌生婦公園呼3歲男童巴掌網友全怒了 法院重判「不得科罰金」

聽新聞
0:00 / 0:00

收127億「雙金」僅10間農地違章工廠合法化 環團要求公開收支

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
地球公民基金會台北辦公室今天舉行記者會，指出農地違章工廠納管成效不彰，經濟部應檢討輔導失靈，要求地方政府全面檢討納管輔導金、營運管理金的收取運用及治理成效，公開「雙金」收支運用及治理成效。記者邱德祥／攝影
地球公民基金會台北辦公室今天舉行記者會，指出農地違章工廠納管成效不彰，經濟部應檢討輔導失靈，要求地方政府全面檢討納管輔導金、營運管理金的收取運用及治理成效，公開「雙金」收支運用及治理成效。記者邱德祥／攝影

地球公民基金會等團體今舉辦記者會表示，依據「工廠管理輔導法」規定，符合條件的低汙染既有工廠，應於2040年前完成消防、環保、水利、建築及土地使用等改善，在完成合法化前，業者每年須向所在地方政府繳交「納管輔導金」及「營運管理金」。但全台約3萬2498家農地違章工廠申請納管，收取超過127億元的「雙金」，卻僅10家完成合法化，顯示輔導機制成效不彰，要求經濟部應檢討輔導失靈，公開「雙金」收支。

地球公民基金會議題部專員賴沛蓮指出，經濟部近日修正「特定工廠登記辦法」部分條文，允許地方政府因重大經濟變故、重大天然災害或其他特殊情事，提出一定期間的雙金優惠方案。然而，新修條文並未明定各類情事的認定標準，也未說明優惠究竟採延繳、分期或減收，以及適用期間、比例、金額上限與審查程序，若缺乏一致且公開的規範，恐造成地方政府標準不一、選擇性適用，甚至任意擴張減免範圍。

賴沛蓮強調，「雙金」是依廠房規模計算，最低2萬元，即使是較大規模的工廠，一年最高金額也不超過新臺幣10萬元。它不是一般行政規費，更不是業者繳納後，就能長期留在農地上的保護費。其制度目的，是要求違規使用者共同負擔政府管理、稽查、輔導未登記工廠，以及改善公共設施與環境汙染的治理成本，經濟部應先督促地方政府盤點產業需求，公開雙金收支與運用成果，優先投入實質改善，而非僅以減免取代輔導。

根據統計，自2020年「工輔法」修法上路後，6年來全國「雙金」累積收取已突破127億元，地方政府卻僅運用約13%，淪為巨額閒置專款。全國3萬2498家申請納管的工廠中，僅6065家取得特定工廠登記，逾80%仍卡在改善階段，完成土地及建築合法化者更僅有10家。

消防員工作權益促進會秘書長林昶志指出，針對目前未登記工廠的納管與輔導機制，這些違章工廠早就應該擬定好改善計畫並完成改善，但經濟部卻是讓這些改善進度末班車的業者，可以減免納管輔導金，促進會認為不應該在安全改善尚未落實之前，就本末倒置地優先替業者減輕負擔。

彰化縣環境保護聯盟研究員林政翰表示，目前全台雙金累積已突破127億元，光是彰化縣就高達30.9億元，但實質執行率居然只有17%，龐大資金長期閒置於帳戶，根本未投入新增違建的強拆與現場風險稽查。彰化納管及特登工廠多達7200家，歷經多年真正完成土地與建築合法化者竟只有5家，等於超過99%的業者繼續違法滯留農地，縣府竟拿5家合法、全國第一來宣稱成效卓著，只是赤裸裸暴露了輔導治理機制的全面失靈，讓農地繼續承擔不可逆的汙染風險。

環團 農地 經濟部

延伸閱讀

影／民團指農地違章工廠納管成效不彰 要求檢討「雙金」

教師解聘、考核辦法退回 國教盟提5大原則：制度絕不能倒退

中聯油獨立報告今出爐 食藥署：原料、製程都出問題…3大關鍵導致缺失

北市國中社團補助凍漲10年 議員曝雇主勞保費甩鍋家長會埋單

相關新聞

若雙北遇熊本強震 李鴻源不敢想像：全倒半倒逾3.5萬戶

內政部前部長李鴻源接受聯合報記者訪問說，日本熊本強震，同樣規模、一樣搖晃的秒數、一樣的深度，發生在人口與建物密集的台北市與新北市的話，如果他沒記錯，1999年前蓋的老建築約180萬戶都很危險，全倒、半倒至少3.5萬戶。「我完全不敢想像。」

高鐵新車N700ST終於出廠、明年7月上路！日本職人建造過程曝光 安倍昭惠哽咽見證

台灣高鐵通車20年，採購12組針對台灣需求調整的新車「N700ST」終於曝光！流線型車身搭配經典白橘灰線條，首輛新車預計明年7月1日就會投入服務，比最早預估的再提前1個月。新車全上線後，高鐵預計每周班次將提升到1400班，尖峰量能提升25％。

12組新車2028年全數上線 高鐵曝改點時刻、汰舊換新進程

台灣高鐵斥資近300億購買12組新世代列車，董事長史哲喊出明年7月1日首輛新車就會投入服務，2028年9月前新車全數都會上線。配合年底大改點及新車運作穩定後，預估2到3年後啟動重置計畫，2028年有望迎來汰舊換新後的第二波新車。

外交部暫停摩洛哥簽證恐淪形式 今年上半年僅111人來台

摩洛哥23日無預警宣布，暫停受理台灣旅客申請赴摩國的簽證確認函（VCL），外交部今宣布反制，即日起除經專案核准外，暫停受理摩洛哥籍人士來台簽證申請。但根據統計，近3年摩洛哥來台人數僅611人，今年上半年111人，其中觀光旅遊僅24人。

北宜高鐵核定後交長首發聲 陳世凱：每公里造價50億元低於新北捷運

行政院無預警宣布核定宜蘭高鐵計畫，但地方仍雜音不斷，部分綠營前朝官員跳出來反對，前政委張景森甚至一度喊出「盲腸高鐵」、要退黨甚至參選宜蘭縣長表達反對決心。交通部長陳世凱今首度回應，強調高鐵每公里造價約50多億元，比起萬大線一期、環狀線低不少。

接機不能路邊等 桃園機場科技執法抓違停8月1日起正式取締

桃園國際機場違規停車科技執法將於8月1日起正式上路，航空警察局今天表示，第一、二航廈指定會面點車輛靜止超過3分鐘，系統就會自動拍照、錄影蒐證，依「道路交通管理處罰條例」可處新台幣600元至1200元罰鍰，提醒民眾接機不要再於航廈道路違規停車等候。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。