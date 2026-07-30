收127億「雙金」僅10間農地違章工廠合法化 環團要求公開收支

地球公民基金會等團體今舉辦記者會表示，依據「工廠管理輔導法」規定，符合條件的低汙染既有工廠，應於2040年前完成消防、環保、水利、建築及土地使用等改善，在完成合法化前，業者每年須向所在地方政府繳交「納管輔導金」及「營運管理金」。但全台約3萬2498家農地違章工廠申請納管，收取超過127億元的「雙金」，卻僅10家完成合法化，顯示輔導機制成效不彰，要求經濟部應檢討輔導失靈，公開「雙金」收支。

地球公民基金會議題部專員賴沛蓮指出，經濟部近日修正「特定工廠登記辦法」部分條文，允許地方政府因重大經濟變故、重大天然災害或其他特殊情事，提出一定期間的雙金優惠方案。然而，新修條文並未明定各類情事的認定標準，也未說明優惠究竟採延繳、分期或減收，以及適用期間、比例、金額上限與審查程序，若缺乏一致且公開的規範，恐造成地方政府標準不一、選擇性適用，甚至任意擴張減免範圍。

賴沛蓮強調，「雙金」是依廠房規模計算，最低2萬元，即使是較大規模的工廠，一年最高金額也不超過新臺幣10萬元。它不是一般行政規費，更不是業者繳納後，就能長期留在農地上的保護費。其制度目的，是要求違規使用者共同負擔政府管理、稽查、輔導未登記工廠，以及改善公共設施與環境汙染的治理成本，經濟部應先督促地方政府盤點產業需求，公開雙金收支與運用成果，優先投入實質改善，而非僅以減免取代輔導。

根據統計，自2020年「工輔法」修法上路後，6年來全國「雙金」累積收取已突破127億元，地方政府卻僅運用約13%，淪為巨額閒置專款。全國3萬2498家申請納管的工廠中，僅6065家取得特定工廠登記，逾80%仍卡在改善階段，完成土地及建築合法化者更僅有10家。

消防員工作權益促進會秘書長林昶志指出，針對目前未登記工廠的納管與輔導機制，這些違章工廠早就應該擬定好改善計畫並完成改善，但經濟部卻是讓這些改善進度末班車的業者，可以減免納管輔導金，促進會認為不應該在安全改善尚未落實之前，就本末倒置地優先替業者減輕負擔。

彰化縣環境保護聯盟研究員林政翰表示，目前全台雙金累積已突破127億元，光是彰化縣就高達30.9億元，但實質執行率居然只有17%，龐大資金長期閒置於帳戶，根本未投入新增違建的強拆與現場風險稽查。彰化納管及特登工廠多達7200家，歷經多年真正完成土地與建築合法化者竟只有5家，等於超過99%的業者繼續違法滯留農地，縣府竟拿5家合法、全國第一來宣稱成效卓著，只是赤裸裸暴露了輔導治理機制的全面失靈，讓農地繼續承擔不可逆的汙染風險。