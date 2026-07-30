快訊

若雙北遇熊本強震 李鴻源不敢想像：全倒半倒逾3.5萬戶

台股4萬點關卡得而復失、收盤下跌105點 台積電逆勢收2,205元

當媽媽面…陌生婦公園呼3歲男童巴掌網友全怒了 法院重判「不得科罰金」

聽新聞
0:00 / 0:00

從癱軟到能抬頭 關愛之家腦傷兒復健3年迎希望

中央社／ 台北30日電

社會曾為剴剴與萱萱案心碎，但黑暗角落仍有光。受虐致重度腦傷的4歲幼童「球球」，在關愛之家長達3年早期療育介入後，從全身癱軟到能撐地抬頭，為失能復健之路點燃希望。

「兒童權益不分國籍與背景，每一個來到關愛之家的生命，都應該獲得平等且尊嚴的對待。」台灣關愛基金會（關愛之家）南港之子家園主任王冠婷今天透過新聞稿指出，許多脆弱的孩子需要不間斷的陪伴與照顧，這無法只靠單一力量完成，非常需要社會各界持續伸出援手。

如何接住因不當對待而失能的孩子，一直是社福體系關注的焦點，就像曾在不當對待中死裡逃生的「球球」（化名），因嚴重腦傷一度喪失與外界連結的能力。

王冠婷回憶，現在約4歲的球球初到關愛之家時，受虐留下的不僅是身心烙痕，更是嚴重的發展遲緩，當時的他多數時間只能靜靜躺在床上，不會翻身、鮮少發聲，彷彿被困在斷了線的軀殼裡。

為了打破沉默，照顧團隊連結物理、語言及職能治療資源，為球球量身打造復健計畫，由專業人員在無數個寒暑中，牽著他的手一點一滴與身體對話。

這場長達3年的馬拉松，終於迎來曙光。王冠婷說，原本長期臥床、對外界無反應的球球，現在已能憑藉雙手撐住地面，努力抬起頭，甚至能短暫坐正，這看似簡單的動作，背後代表的是軀幹核心穩定度的重大突破，更是球球為未來視覺追蹤、社交互動與獨立進食所跨出的關鍵一步。

球球現在不僅會哭、會笑，還會咿咿呀呀地像是訴說復健的辛苦，甚至會鬧點小脾氣。看著孩子從對世界毫無連結，到展現喜怒哀樂，王冠婷表示，這3年的陪伴雖然漫長，「但看到他努力撐起自己的那一刻，一切都值得了」。

關愛之家長期推動「不分國籍兒童全日型照顧計畫」，為特殊境遇兒童提供避風港，盼社會大眾支持，讓更多像球球一樣面臨生命困境的孩子，能夠在黃金成長期時，重新看見生命的轉機。

復健 失能

延伸閱讀

一趟就醫路，也是回家的路！「麥當勞叔叔之家」陪伴就醫家庭，守護每一次治療希望

震後送暖！台師大緬甸學生返鄉教學 服務60名學童

染毒少年的悔悟（下）／父親的眼淚讓我驚醒 絕對不會再走回頭路

中和媳婦生前社群滿是女兒身影 一起出遊、拍片還有和殺人公公全家福

相關新聞

若雙北遇熊本強震 李鴻源不敢想像：全倒半倒逾3.5萬戶

內政部前部長李鴻源接受聯合報記者訪問說，日本熊本強震，同樣規模、一樣搖晃的秒數、一樣的深度，發生在人口與建物密集的台北市與新北市的話，如果他沒記錯，1999年前蓋的老建築約180萬戶都很危險，全倒、半倒至少3.5萬戶。「我完全不敢想像。」

高鐵新車N700ST終於出廠、明年7月上路！日本職人建造過程曝光 安倍昭惠哽咽見證

台灣高鐵通車20年，採購12組針對台灣需求調整的新車「N700ST」終於曝光！流線型車身搭配經典白橘灰線條，首輛新車預計明年7月1日就會投入服務，比最早預估的再提前1個月。新車全上線後，高鐵預計每周班次將提升到1400班，尖峰量能提升25％。

12組新車2028年全數上線 高鐵曝改點時刻、汰舊換新進程

台灣高鐵斥資近300億購買12組新世代列車，董事長史哲喊出明年7月1日首輛新車就會投入服務，2028年9月前新車全數都會上線。配合年底大改點及新車運作穩定後，預估2到3年後啟動重置計畫，2028年有望迎來汰舊換新後的第二波新車。

外交部暫停摩洛哥簽證恐淪形式 今年上半年僅111人來台

摩洛哥23日無預警宣布，暫停受理台灣旅客申請赴摩國的簽證確認函（VCL），外交部今宣布反制，即日起除經專案核准外，暫停受理摩洛哥籍人士來台簽證申請。但根據統計，近3年摩洛哥來台人數僅611人，今年上半年111人，其中觀光旅遊僅24人。

北宜高鐵核定後交長首發聲 陳世凱：每公里造價50億元低於新北捷運

行政院無預警宣布核定宜蘭高鐵計畫，但地方仍雜音不斷，部分綠營前朝官員跳出來反對，前政委張景森甚至一度喊出「盲腸高鐵」、要退黨甚至參選宜蘭縣長表達反對決心。交通部長陳世凱今首度回應，強調高鐵每公里造價約50多億元，比起萬大線一期、環狀線低不少。

接機不能路邊等 桃園機場科技執法抓違停8月1日起正式取締

桃園國際機場違規停車科技執法將於8月1日起正式上路，航空警察局今天表示，第一、二航廈指定會面點車輛靜止超過3分鐘，系統就會自動拍照、錄影蒐證，依「道路交通管理處罰條例」可處新台幣600元至1200元罰鍰，提醒民眾接機不要再於航廈道路違規停車等候。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。