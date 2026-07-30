從癱軟到能抬頭 關愛之家腦傷兒復健3年迎希望

社會曾為剴剴與萱萱案心碎，但黑暗角落仍有光。受虐致重度腦傷的4歲幼童「球球」，在關愛之家長達3年早期療育介入後，從全身癱軟到能撐地抬頭，為失能兒復健之路點燃希望。

「兒童權益不分國籍與背景，每一個來到關愛之家的生命，都應該獲得平等且尊嚴的對待。」台灣關愛基金會（關愛之家）南港之子家園主任王冠婷今天透過新聞稿指出，許多脆弱的孩子需要不間斷的陪伴與照顧，這無法只靠單一力量完成，非常需要社會各界持續伸出援手。

如何接住因不當對待而失能的孩子，一直是社福體系關注的焦點，就像曾在不當對待中死裡逃生的「球球」（化名），因嚴重腦傷一度喪失與外界連結的能力。

王冠婷回憶，現在約4歲的球球初到關愛之家時，受虐留下的不僅是身心烙痕，更是嚴重的發展遲緩，當時的他多數時間只能靜靜躺在床上，不會翻身、鮮少發聲，彷彿被困在斷了線的軀殼裡。

為了打破沉默，照顧團隊連結物理、語言及職能治療資源，為球球量身打造復健計畫，由專業人員在無數個寒暑中，牽著他的手一點一滴與身體對話。

這場長達3年的馬拉松，終於迎來曙光。王冠婷說，原本長期臥床、對外界無反應的球球，現在已能憑藉雙手撐住地面，努力抬起頭，甚至能短暫坐正，這看似簡單的動作，背後代表的是軀幹核心穩定度的重大突破，更是球球為未來視覺追蹤、社交互動與獨立進食所跨出的關鍵一步。

球球現在不僅會哭、會笑，還會咿咿呀呀地像是訴說復健的辛苦，甚至會鬧點小脾氣。看著孩子從對世界毫無連結，到展現喜怒哀樂，王冠婷表示，這3年的陪伴雖然漫長，「但看到他努力撐起自己的那一刻，一切都值得了」。

關愛之家長期推動「不分國籍兒童全日型照顧計畫」，為特殊境遇兒童提供避風港，盼社會大眾支持，讓更多像球球一樣面臨生命困境的孩子，能夠在黃金成長期時，重新看見生命的轉機。