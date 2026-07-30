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迎接高鐵N700ST 高雄愛河等地標點亮橘色燈光
為迎接新世代列車N700ST出廠、抵台，台灣高鐵表示，高市府從今天起至8月16日，每天傍晚5時30分至晚間11時，在愛河、高雄流行音樂中心等知名地標，點亮代表高鐵的橘色燈光。
台灣高鐵與日立東芝聯盟在2023年5月間簽訂12組台灣高鐵新世代列車採購契約，雙方今天在日本山口縣日立笠戶工廠舉行「台灣高鐵新世代列車N700ST出廠典禮」，首部新世代列車N700ST今天出廠，預計8月15日運抵高雄港。
為迎接N700ST出廠、抵台，台灣高鐵發布新聞稿表示，高雄市政府將從7月30日至8月16日，每天傍晚5時30分至晚間11時，在中央公園捷運站1號出口、愛河、大港橋、高雄港旅運中心、高雄流行音樂中心、衛武營國家藝術文化中心、美麗島捷運站等高雄市多個知名地標，點亮代表高鐵的橘色燈光。
台灣高鐵表示，歡迎現場民眾拍下美麗的地標燈光照片，與親友一同分享新車即將來台的期待與喜悅。
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