迎接高鐵N700ST 高雄愛河等地標點亮橘色燈光

內政部前部長李鴻源接受聯合報記者訪問說，日本熊本強震，同樣規模、一樣搖晃的秒數、一樣的深度，發生在人口與建物密集的台北市與新北市的話，如果他沒記錯，1999年前蓋的老建築約180萬戶都很危險，全倒、半倒至少3.5萬戶。「我完全不敢想像。」

2026-07-30 12:53