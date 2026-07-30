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影／ 政院核定西拉雅族為原住民族 卓榮泰：是對所有奮鬥者的致敬

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
行政院正式核定西拉雅族為原住民族，族人以傳統儀式慶祝。記者邱德祥／攝影
行政院正式核定西拉雅族為原住民族，族人以傳統儀式慶祝。記者邱德祥／攝影

行政院正式核定西拉雅族原住民族，行政院長卓榮泰出席「西拉雅族民族核定暨正名宣告典禮」。卓榮泰表示謹代表行政院在這個歷史性的時刻，鄭重宣布行政院正式核定西拉雅族為原住民族。這不只是政府依法行政的重要作為，更是國家落實多元文化價值與歷史正義的重要里程碑，並回應族人三十餘年長期奮鬥的莊嚴時刻。

卓榮泰說這一路走來真的非常不容易。西拉雅族人從1990年起，便發起文化復興與正名運動，一代又一代的族人，從長老到年輕人，從部落到法庭，以三十餘年的堅持，訴求國家正名。114年10月立法院三讀通過《平埔原住民族群身分法》，為今日的民族核定奠立法制基礎。行政院依法完成核定程序，是政府對歷史的回應，更是對所有奮鬥者的致敬。

行政院正式核定西拉雅族為原住民族，西拉雅族人和行政院長卓榮泰（中）合影。記者邱德祥／攝影
行政院正式核定西拉雅族為原住民族，西拉雅族人和行政院長卓榮泰（中）合影。記者邱德祥／攝影

行政院正式核定西拉雅族為原住民族，行政院長卓榮泰（中）和西拉雅族耆老及族人合影，一位小朋友（前中）合影時口中也離不開棒棒糖。記者邱德祥／攝影
行政院正式核定西拉雅族為原住民族，行政院長卓榮泰（中）和西拉雅族耆老及族人合影，一位小朋友（前中）合影時口中也離不開棒棒糖。記者邱德祥／攝影

行政院正式核定西拉雅族為原住民族，西拉雅族耆老幫行政院長卓榮泰（中）穿戴花環和勇士腰帶。記者邱德祥／攝影
行政院正式核定西拉雅族為原住民族，西拉雅族耆老幫行政院長卓榮泰（中）穿戴花環和勇士腰帶。記者邱德祥／攝影

西拉雅族 原住民族 卓榮泰

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