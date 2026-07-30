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影／ 政院核定西拉雅族為原住民族 卓榮泰：是對所有奮鬥者的致敬
行政院正式核定西拉雅族為原住民族，行政院長卓榮泰出席「西拉雅族民族核定暨正名宣告典禮」。卓榮泰表示謹代表行政院在這個歷史性的時刻，鄭重宣布行政院正式核定西拉雅族為原住民族。這不只是政府依法行政的重要作為，更是國家落實多元文化價值與歷史正義的重要里程碑，並回應族人三十餘年長期奮鬥的莊嚴時刻。
卓榮泰說這一路走來真的非常不容易。西拉雅族人從1990年起，便發起文化復興與正名運動，一代又一代的族人，從長老到年輕人，從部落到法庭，以三十餘年的堅持，訴求國家正名。114年10月立法院三讀通過《平埔原住民族群身分法》，為今日的民族核定奠立法制基礎。行政院依法完成核定程序，是政府對歷史的回應，更是對所有奮鬥者的致敬。
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