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安倍昭惠現身高鐵新車出廠典禮 史哲：高鐵是台日友誼象徵

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

台灣高鐵最新一代列車N700ST今（30）日舉行出廠典禮，吸引台日政界及產業界代表共襄盛舉。其中，已故日本前首相安倍晉三夫人安倍昭惠親自出席，成為典禮焦點。她表示，安倍晉三生前一直非常喜歡台灣，也希望能造訪台灣，期盼未來台日關係持續深化，雙方友誼更加穩固。

安倍昭惠受訪時表示，很高興受邀參與此次典禮，並以台灣方面成員身分出席。她指出，安倍晉三生前始終重視台灣，也一直希望有機會造訪台灣，因此她此次抱持著深化台日交流的心情前來，期待未來雙方持續在各領域深化合作。

台灣高鐵董事長史哲致詞時表示，N700ST順利出廠，不僅代表台灣高鐵邁向新階段，也是台日合作的重要成果。他特別感謝交通部、鐵道局等主管機關，以及台日兩國政府、產業界及國會友人的支持，促成新世代列車採購計畫順利推動。

史哲指出，此次合作延續安倍晉三生前倡議的「台日共享價值」理念，並將理念化為軌道上持續運行的力量。他也引用日台友好議員聯盟會長古屋圭司訪台時所言，指出台灣高鐵不僅是重要交通建設，更是台日友誼的具體象徵。

他也感謝JR東海、日立東芝聯盟、日本車輛，以及參與計畫的台日承商與合作夥伴提供技術與製造支援，讓新世代列車順利誕生。他表示，N700ST不只是串聯南北的「台灣動脈」，更將成為支撐科技產業發展的「矽島動脈」。

史哲並向高鐵全體員工及董事團隊致謝，表示台灣高鐵通車近20年來，正是仰賴每位同仁的努力，才能建立安全、可靠的高速鐵路服務。未來將以N700ST出廠為新起點，持續推動「高鐵2.0」，深化台日合作，朝「台灣動脈、矽島動脈」的願景邁進。

交通部長陳世凱表示，目前高鐵運量已接近滿載，導入N700ST除可提升運能與服務品質，也將支援未來運輸需求。政府同步推動高鐵延伸宜蘭、屏東等重大建設，希望透過軌道建設促進國土均衡發展，並提升整體交通及防災韌性。

高鐵 史哲 安倍

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