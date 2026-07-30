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北宜高鐵核定後交長首發聲 陳世凱：每公里造價50億元低於新北捷運

聯合報／ 記者孟嘉美／日本山口縣即時報導
交通部長陳世凱（右二）於政院核定宜蘭高鐵計畫後首度正面回應質疑。記者孟嘉美／攝影
交通部長陳世凱（右二）於政院核定宜蘭高鐵計畫後首度正面回應質疑。記者孟嘉美／攝影

行政院無預警宣布核定宜蘭高鐵計畫，但地方仍雜音不斷，部分綠營前朝官員跳出來反對，前政委張景森甚至一度喊出「盲腸高鐵」、要退黨甚至參選宜蘭縣長表達反對決心。交通部長陳世凱今首度回應，強調高鐵每公里造價約50多億元，比起萬大線一期、環狀線低不少。

行政院23日宣布核定宜蘭高鐵計畫，將投入3521億經費，最快於2037年完工通車。不過宜蘭高鐵從成案起便飽受外界質疑，甚至環評訴願仍在進行當中，政院即通過方案，也引發外界質疑選前釋放政治利多、選後全民共同埋單。

陳世凱今天出席「高鐵新車出廠典禮」也首度正面回應相關質疑。陳世凱表示，北宜高鐵是均衡台灣、加強台灣交通韌性而推動的計畫。

陳世凱指出，現在除了北宜段，屏東也有延伸計畫。「軌道建設就是不斷延伸」，以日本為例，60年間新幹線長度從510公里延長到現在的2956公里。

陳世凱強調，台鐵花了100年的時間完成環島，高鐵的延伸代表著台灣軌道的推進。外界傳出6000億錢坑是錯誤訊息，政院核定的金額約3500億元左右。

「看起來總金額很大，但高鐵每公里造價約50多億元」。陳世凱表示，對比新北捷運，像是萬大線第一期每公里造價78億元、環狀線一公里造價77億元，「相較起來高鐵一公里50多億元造價並不算高」。

陳世凱說，2020年蘇貞昌院長時期核定了4個90分鐘計畫，透過高鐵串聯西部走廊，從台北到高雄只有90分鐘。再加上高雄到台東90分鐘、台東到花蓮90分鐘，如今北宜高鐵就是希望達成台北到花蓮也90分鐘，串連起全台交通網絡，高鐵東延扮演重要且必要角色。

陳世凱 高鐵 北宜高鐵

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