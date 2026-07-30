甲醛炊粉煮一煮可吃？綠營開轟 竹市府重申食安零容忍

新竹市甲醛炊粉成政治攻防，民進黨新竹市議員今質疑衛生局長陳厚全稱甲醛炊粉「煮一煮就可以吃」，恐讓民眾錯估食安風險；市府回應，食品不得添加甲醛，已要求團隊對外溝通務必精準。

民進黨新竹市議員劉崇顯、施乃如、楊玲宜今召開記者會表示，食安攸關市民健康，市府應以科學證據、完整資料及專業風險評估回應疑慮，但陳厚全卻說出甲醛炊粉「煮一煮就可以吃」等說法，恐造成民眾誤解食品安全風險。

楊玲宜指出，甲醛炊粉事件延燒近2個月，市府至今仍未清楚說明汙染來源、成因及完整產品流向。食品不得添加甲醛，主管機關更應謹慎說明相關風險，並公開完整科學證據、產品批次、流向資料與檢驗報告。

劉崇顯表示，市府雖強調問題批次未進入校園，但應提出完整調查資料供社會檢視。他並引用台北市公共衛生師公會建議，要求盡速查明汙染究竟來自原料、製程、設備或其他環節，並建立持續更新的資訊公開機制。

施乃如則指出，市府應積極查明汙染源，除釐清食安疑慮，也有助維護守法業者及新竹米粉產業形象，並應說明不同食安事件的處理標準。

新竹市政府回應，本案已移送檢調偵辦，並委請食工所專家調查甲醛檢出原因，相關資訊已公布於食安專區。市府強調「食安零容忍」，食品不得添加甲醛，沒有模糊空間，要求市府團隊，在對民眾溝通時務必精準，也避免任何讓外界誤解的表達。

施乃如則指出，市府應積極查明汙染源，釐清食安疑慮。圖／民進黨新竹市黨部提供

楊玲宜指出，甲醛炊粉事件延燒近2個月，市府至今仍未清楚說明汙染來源。圖／民進黨新竹市黨部提供