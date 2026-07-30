快訊

神秘代碼861.57 5641揭開東野圭吾在台足跡

微軟Windows 11又偷裝APP！這次強硬安裝它 還會掃描人臉

打殘伊朗可省攔截彈藥？美軍中央司令提議「大舉出擊」連炸14天

聽新聞
0:00 / 0:00

西拉雅族8月中開放登記 立委憂稀釋資源 原民會3個月內提影響評估

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
行政院正式核定西拉雅族為原住民族，西拉雅族耆老幫行政院長卓榮泰（中）穿戴花環和勇士腰帶。記者邱德祥／攝影
行政院正式核定西拉雅族為原住民族，西拉雅族耆老幫行政院長卓榮泰（中）穿戴花環和勇士腰帶。記者邱德祥／攝影

平埔原住民族群身分法去年上路，西拉雅族8月13日起即可至戶政事務所辦理身分登記，相關權益與法規配套也正同步啟動調整。原民會今續審原住民族基本法修法等26個草案，立委高金素梅提案指出，原民人口截至6月底增加近2.6萬人，增幅約4.2%，原民會卻未同步向行政院爭取相應的預算及人力資源，現有各項政策、福利及補助資源，恐因服務對象持續增加而遭稀釋，影響既有族人權益，也影響後續政策及財政規劃，要求原民會兩個月內完成整體影響評估。原民會承諾，將在三個月內提出。

高金素梅指出，相關評估應包括近兩年原民人口增加情形及未來人口推估；西拉雅族及其他平埔族群納入後，各項政策福利及服務對象增加情形；原住民身分法修正後可能增加人數、各項預算需求及財政影響分析；各部會因新增原住民族人口應配合辦理事項、經費需求及分工規畫等；以及向政院爭取新遭預算及人力資源的具體規劃與期程。

原民會回應，相關法案涉及118個法案，涉及廣泛，已規畫九月底一一收案，希望時程從兩個月改成三個月內提出。

西拉雅族 原民會 立委

延伸閱讀

歷經30年 行政院核定西拉雅族原住民族身分 南市：歷史正義新里程

黃世杰拋敬老卡加碼挨批年增72億元 黃競辦反擊：張善政抄政見還嗆人

審計部：不婚加劇少子女化 政院應提對策提升結婚率

等了8年多！南投信義首家日照中心開張 2輛復康巴士同步到位

相關新聞

若雙北遇熊本強震 李鴻源不敢想像：全倒半倒逾3.5萬戶

內政部前部長李鴻源接受聯合報記者訪問說，日本熊本強震，同樣規模、一樣搖晃的秒數、一樣的深度，發生在人口與建物密集的台北市與新北市的話，如果他沒記錯，1999年前蓋的老建築約180萬戶都很危險，全倒、半倒至少3.5萬戶。「我完全不敢想像。」

高鐵新車N700ST終於出廠、明年7月上路！日本職人建造過程曝光 安倍昭惠哽咽見證

台灣高鐵通車20年，採購12組針對台灣需求調整的新車「N700ST」終於曝光！流線型車身搭配經典白橘灰線條，首輛新車預計明年7月1日就會投入服務，比最早預估的再提前1個月。新車全上線後，高鐵預計每周班次將提升到1400班，尖峰量能提升25％。

12組新車2028年全數上線 高鐵曝改點時刻、汰舊換新進程

台灣高鐵斥資近300億購買12組新世代列車，董事長史哲喊出明年7月1日首輛新車就會投入服務，2028年9月前新車全數都會上線。配合年底大改點及新車運作穩定後，預估2到3年後啟動重置計畫，2028年有望迎來汰舊換新後的第二波新車。

北宜高鐵核定後交長首發聲 陳世凱：每公里造價50億元低於新北捷運

行政院無預警宣布核定宜蘭高鐵計畫，但地方仍雜音不斷，部分綠營前朝官員跳出來反對，前政委張景森甚至一度喊出「盲腸高鐵」、要退黨甚至參選宜蘭縣長表達反對決心。交通部長陳世凱今首度回應，強調高鐵每公里造價約50多億元，比起萬大線一期、環狀線低不少。

接機不能路邊等 桃園機場科技執法抓違停8月1日起正式取締

桃園國際機場違規停車科技執法將於8月1日起正式上路，航空警察局今天表示，第一、二航廈指定會面點車輛靜止超過3分鐘，系統就會自動拍照、錄影蒐證，依「道路交通管理處罰條例」可處新台幣600元至1200元罰鍰，提醒民眾接機不要再於航廈道路違規停車等候。

影／ 政院核定西拉雅族為原住民族 卓榮泰：是對所有奮鬥者的致敬

行政院正式核定西拉雅族為原住民族，行政院長卓榮泰出席「西拉雅族民族核定暨正名宣告典禮」。卓榮泰表示謹代表行政院在這個歷史性的時刻，鄭重宣布行政院正式核定西拉雅族為原住民族。這不只是政府依法行政的重要作為，更是國家落實多元文化價值與歷史正義的重要里程碑，並回應族人三十餘年長期奮鬥的莊嚴時刻。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。