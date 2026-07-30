西拉雅族8月中開放登記 立委憂稀釋資源 原民會3個月內提影響評估

平埔原住民族群身分法去年上路，西拉雅族8月13日起即可至戶政事務所辦理身分登記，相關權益與法規配套也正同步啟動調整。原民會今續審原住民族基本法修法等26個草案，立委高金素梅提案指出，原民人口截至6月底增加近2.6萬人，增幅約4.2%，原民會卻未同步向行政院爭取相應的預算及人力資源，現有各項政策、福利及補助資源，恐因服務對象持續增加而遭稀釋，影響既有族人權益，也影響後續政策及財政規劃，要求原民會兩個月內完成整體影響評估。原民會承諾，將在三個月內提出。

高金素梅指出，相關評估應包括近兩年原民人口增加情形及未來人口推估；西拉雅族及其他平埔族群納入後，各項政策福利及服務對象增加情形；原住民身分法修正後可能增加人數、各項預算需求及財政影響分析；各部會因新增原住民族人口應配合辦理事項、經費需求及分工規畫等；以及向政院爭取新遭預算及人力資源的具體規劃與期程。

原民會回應，相關法案涉及118個法案，涉及廣泛，已規畫九月底一一收案，希望時程從兩個月改成三個月內提出。