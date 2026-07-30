12組新車2028年全數上線 高鐵曝改點時刻、汰舊換新進程

台灣高鐵斥資近300億購買12組新世代列車，董事長史哲喊出明年7月1日首輛新車就會投入服務，2028年9月前新車全數都會上線。配合年底大改點及新車運作穩定後，預估2到3年後啟動重置計畫，2028年有望迎來汰舊換新後的第二波新車。

台灣高鐵首輛新世代列車今天從日本出廠後，將拆解成單節車廂，透過海運運送至高雄，預計8月15日到港，直送燕巢基地進行重新組裝及靜態、動態測試。

史哲表示，首組新車明年7月1日一定會準時上線，高鐵也將在今年底宣布大改點班表，後續隨著新車逐步到位，將會分成5次增班。

台灣高鐵透露，新車將會明顯改善台中以北尖峰通勤時段的擁擠問題。透過新車優先服務直達車，讓舊車多出的量能得以增加台中以北班次密集度。而直搭車的停靠點也可能不僅限於台南與高雄。

據了解，新車交付期程，將分成今年2組抵台、明年共要交付8組、後年交付最後2組。雖然海運期程仍有不確定性，不過新車最晚2028年9月前將全數投入服務。

史哲指出，未來兩、三年，台灣高鐵將首度營2種車種，並運行新班表，當一切穩定後，就會來考慮進行現有34組列車的重置計畫。推估來看，最快2028年新車交付後，高鐵也有望再迎來下一波的新車潮。