若雙北遇熊本強震 李鴻源不敢想像：全倒半倒逾3.5萬戶

內政部前部長李鴻源接受聯合報記者訪問說，日本熊本強震，同樣規模、一樣搖晃的秒數、一樣的深度，發生在人口與建物密集的台北市與新北市的話，如果他沒記錯，1999年前蓋的老建築約180萬戶都很危險，全倒、半倒至少3.5萬戶。「我完全不敢想像。」

李鴻源說，大家回顧一下，921強震，雙北當時震度規模約4級，就已造成多棟建築倒塌，熊本規模7.1、又是陸地淺層，如果發生在雙北，他只能說「很可怕」。

李鴻源表示，我們無法阻止地震不要發生，但我們可以儘量做好強震發生後的救災、疏散、撤離、避難的準備，這是政府不能迴避的責任。

李鴻源說，很多人要他不要再苦口婆心「狗吠火車」，他喊「防災型都更已經說了10000次，今天聯合報記者即然訪問我，那我再向政府說一次，1萬01次，趕快做放災型都更，別再跟老天爺對賭運氣。」

日本強震今年此起彼落，李鴻源說，其實台灣也有，花蓮2次、台東1次，更久的台南1次，台北上一次強震已是大清帝國康熙皇帝年間，換言之，台北已經有300年沒有釋放能量，日前新北市雙溪發生有感地震，據他所知，那塊地方有地震令他擔憂。

李鴻源說，180萬戶只要倒一半，那畫面大家想想看，政府怎麼救災、醫療能否負荷、人民如何安置..，只有政府做好防災型都更，才是真正的韌性台灣，我們不一直在「天佑台灣」的祈禱下跟大自然對賭。