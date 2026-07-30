高鐵新車正式出廠 史哲宣布「明年7月1日正式上線運營」

台灣高鐵新車今（30）日正式亮相，董事長史哲指出，首部列車於今日正式出廠後，將從笠戶港裝船啟運，預計於8月15日運抵台灣高雄港，並立即展開一連串的靜態、動態測試，順利的話將在2027年7月1日正式上線。台灣高鐵跟日立東芝聯盟今日於日本山口縣之日立笠戶工廠舉行「台灣高鐵新世代列車N700ST出廠典禮」，交通部長陳世凱也與立法院交委會召委共同赴日參與。

史哲指出，N700ST的出廠典禮是繼22年前首批700T列車後，台灣高鐵再次迎來重要里程碑。台灣高鐵公司與日立東芝聯盟於2023年5月23日簽訂12組台灣高鐵新世代列車採購契約，隨後展開初步設計、細部設計及製造作業，其中第二單元(5至8車)由日本車輛公司承製，於今年5月19日順利出廠，交付日立公司完成後續列車整合。首部列車於今日正式出廠後，將從笠戶港裝船啟運，預計於8月15日運抵台灣高雄港，並立即展開一連串的靜態、動態測試。

史哲致詞時提到，台灣高鐵先計畫開始於30年前，很榮幸的作為日本新幹線首次海外輸出的對象，也是至今唯一一次新幹線跨海合作的成功案例。台灣高鐵總旅運量在今年3月突破10億人次大關、平均準點率超過99%，發車率更達到100%。

日本新幹線之所以可以到台灣「落地生根」史哲說，台灣高鐵有著四大支柱，憑藉著高架與直線的軌道線型設計，讓列車最高時速可達到300公里；更在短短350公里的路線上，順利營運12座車站；同時，引進航空式的高品質服務，並且100%自主掌握本土化的維修能量。

史哲說，目前運量從剛剛通車時每天4.3萬人次，到目前23.2萬人次，成長超過5倍進而促成了這一次的新車採購。他也很驕傲地說，這套日本渡海來台的系統，經過台灣高鐵20年勤勤懇懇的用心經營，已經在台灣落地生根，更成為重要的「台灣動脈」。

至於新車何時可以正式上線，史哲也宣布，第一組N700ST列車在完成測試後，預計2027年7月1日正式上線；而在12組新車陸續上線後，台灣高鐵每周班次將從現行的1,134班逐步增加到超過1,400班，提升尖峰運能25%。

不僅如此，根據研究調查，高鐵通車後所帶動台灣的食宿、旅遊商機，一年可以高達22.5兆日圓(4.5兆新台幣)。同步帶來台灣的人才流動、為西部科技廊帶串連起每一個產業據點，引領台灣半導體產值從2017年的110兆日圓 (22兆新台幣)，倍增至2025年的275兆日圓(55兆新台幣)，只用了短短不到10年的時間，產值增加1.5倍。也因為台灣半導體產業獨步全球的特殊地位，更讓台灣高鐵從「台灣動脈」，進一步成為肩負「矽島動脈」的交通運具。