快訊

「四貸同堂」資金還撐著！銀行主管揭：早留好利息長期抗戰 轉進0050

熊本強震後1.5小時永旺突爆炸釀死傷！專家揭致命時間差

熊本AEON氣爆困住貓咖！「Cat Café MOFF」25隻貓奇蹟生還 貓咪現況網看哭

聽新聞
0:00 / 0:00

高鐵新車正式出廠 史哲宣布「明年7月1日正式上線運營」

經濟日報／ 記者余弦妙／日本山口即時報導
N700ST車頭。（余弦妙攝）
N700ST車頭。（余弦妙攝）

台灣高鐵新車今（30）日正式亮相，董事長史哲指出，首部列車於今日正式出廠後，將從笠戶港裝船啟運，預計於8月15日運抵台灣高雄港，並立即展開一連串的靜態、動態測試，順利的話將在2027年7月1日正式上線。台灣高鐵跟日立東芝聯盟今日於日本山口縣之日立笠戶工廠舉行「台灣高鐵新世代列車N700ST出廠典禮」，交通部長陳世凱也與立法院交委會召委共同赴日參與。

史哲指出，N700ST的出廠典禮是繼22年前首批700T列車後，台灣高鐵再次迎來重要里程碑。台灣高鐵公司與日立東芝聯盟於2023年5月23日簽訂12組台灣高鐵新世代列車採購契約，隨後展開初步設計、細部設計及製造作業，其中第二單元(5至8車)由日本車輛公司承製，於今年5月19日順利出廠，交付日立公司完成後續列車整合。首部列車於今日正式出廠後，將從笠戶港裝船啟運，預計於8月15日運抵台灣高雄港，並立即展開一連串的靜態、動態測試。

史哲致詞時提到，台灣高鐵先計畫開始於30年前，很榮幸的作為日本新幹線首次海外輸出的對象，也是至今唯一一次新幹線跨海合作的成功案例。台灣高鐵總旅運量在今年3月突破10億人次大關、平均準點率超過99%，發車率更達到100%。

日本新幹線之所以可以到台灣「落地生根」史哲說，台灣高鐵有著四大支柱，憑藉著高架與直線的軌道線型設計，讓列車最高時速可達到300公里；更在短短350公里的路線上，順利營運12座車站；同時，引進航空式的高品質服務，並且100%自主掌握本土化的維修能量。

史哲說，目前運量從剛剛通車時每天4.3萬人次，到目前23.2萬人次，成長超過5倍進而促成了這一次的新車採購。他也很驕傲地說，這套日本渡海來台的系統，經過台灣高鐵20年勤勤懇懇的用心經營，已經在台灣落地生根，更成為重要的「台灣動脈」。

至於新車何時可以正式上線，史哲也宣布，第一組N700ST列車在完成測試後，預計2027年7月1日正式上線；而在12組新車陸續上線後，台灣高鐵每周班次將從現行的1,134班逐步增加到超過1,400班，提升尖峰運能25%。

不僅如此，根據研究調查，高鐵通車後所帶動台灣的食宿、旅遊商機，一年可以高達22.5兆日圓(4.5兆新台幣)。同步帶來台灣的人才流動、為西部科技廊帶串連起每一個產業據點，引領台灣半導體產值從2017年的110兆日圓 (22兆新台幣)，倍增至2025年的275兆日圓(55兆新台幣)，只用了短短不到10年的時間，產值增加1.5倍。也因為台灣半導體產業獨步全球的特殊地位，更讓台灣高鐵從「台灣動脈」，進一步成為肩負「矽島動脈」的交通運具。

N700ST今天正式出廠，預計8月15日運抵台灣高雄港。（余弦妙攝）
N700ST今天正式出廠，預計8月15日運抵台灣高雄港。（余弦妙攝）

高鐵 史哲 新車

延伸閱讀

高鐵新車N700ST終於出廠、明年7月上路！日本職人建造過程曝光 安倍昭惠哽咽見證

高鐵N700ST出廠前夕 台灣高鐵捐2千萬日圓援助熊本災後重建

台灣高鐵N700ST新車亮相！2027年起上路、尖峰運能增25%

高鐵N700ST首輛新車亮相！全車充電插座、免治馬桶、沉陷式座椅

相關新聞

高鐵新車N700ST終於出廠、明年7月上路！日本職人建造過程曝光 安倍昭惠哽咽見證

台灣高鐵通車20年，採購12組針對台灣需求調整的新車「N700ST」終於曝光！流線型車身搭配經典白橘灰線條，首輛新車預計明年7月1日就會投入服務，比最早預估的再提前1個月。新車全上線後，高鐵預計每周班次將提升到1400班，尖峰量能提升25％。

強颱白海豚前進中 下周朝日本九州、台灣北部海面之間移動

颱風白海豚昨晚增為強颱，中央氣象署預報員趙竑上午指出，白海豚上午8時距台灣約有4700公里，未來路徑偏西方向日本東南方海面行進，到了下周，慢慢朝日本九州到台灣北部海面之間移動，因還有一段時間，氣象署會持續觀察。

接機不能路邊等 桃園機場科技執法抓違停8月1日起正式取締

桃園國際機場違規停車科技執法將於8月1日起正式上路，航空警察局今天表示，第一、二航廈指定會面點車輛靜止超過3分鐘，系統就會自動拍照、錄影蒐證，依「道路交通管理處罰條例」可處新台幣600元至1200元罰鍰，提醒民眾接機不要再於航廈道路違規停車等候。

赴日本看花火大會超崩潰！她首次朝聖踩雷：沒決心真的別去

隅田川花火大會吸引近百萬人參與，但一名女網友分享經驗後引發熱議，稱「第一次參加很糟糕」。她建議未提前佔位者應慎重參加，以免面對擁擠人潮。

外送專法衝擊餐飲業？平台最高抽35% 內行計算：餐點漲54%才打平

《外送員權益保障及外送平台管理法》於今年7月21日正式上路，受到營運成本增加影響，外送平台將美食商家服務費調高，並設有最高35%的抽成上限。有網友發文，稱許多人誤以為平台抽成35%，餐點只要跟著漲35%即可，但實際計算後，發現若要維持相同實收，售價恐怕得提高約54%，再加上包材、廣告及外送營運成本，店家面臨的壓力比想像中更大。

影／林志玲都觸法 鐵道放天燈觀光藏罰單陷阱⋯台鐵同意調整

新北平溪放天燈聞名全球，但走上鐵道即違法，常有人挨罰，成觀光罰單陷阱，連名模林志玲和先生、小孩都觸法。去年台鐵平溪線維修時，曾試辦開放鐵道放天燈，頗獲好評，卻不了了之，今年初鐵道局雖修法明定「原則禁止、例外許可」，但新北市府昨表示，台鐵要求30天前申請，還要有活動、名稱等，實務上有困難，反映後台鐵同意調整。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。