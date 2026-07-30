高鐵新車N700ST終於出廠、明年7月上路！日本職人建造過程曝光 安倍昭惠哽咽見證

台灣高鐵通車20年，採購12組針對台灣需求調整的新車「N700ST」終於曝光！流線型車身搭配經典白橘灰線條，首輛新車預計明年7月1日就會投入服務，比最早預估的再提前1個月。新車全上線後，高鐵預計每周班次將提升到1400班，尖峰量能提升25％。

台灣高鐵斥資近300億向日本日立東芝聯盟採購12組新世代列車，今天於日本山口縣日立笠戶工廠舉行「台灣高鐵新世代列車N700ST」出廠典禮。

台日兩國200餘位貴賓大陣仗出席，包含交通部長陳世凱、立法院交通委員會多位立委及日本前首相安倍晉三夫人安倍昭恵、日本國土交通省副大臣佐佐木紀等政要。

典禮開始，首輛N700ST車頭穿過螢幕，背景搭配台灣各地知名地標，及日本職人建造過程。

台灣高鐵董事長史哲表示，台灣高鐵計畫始於30年前，也是日本新幹線首次海外輸出對象，更是至今為止唯一且最成功的跨海合作案例。台灣高鐵在日本精準、嚴謹的鐵道基礎上，進一步展現軟實力。

史哲強調，台灣高鐵憑藉高架與直線軌道設計，讓列車最高時速可達到300公里，同時在短短350公里的路線上，順利營運12座車站。並且透過航空高品質服務，並100%自主掌握本土化的維修能量。四大關鍵讓高鐵運量從剛剛通車時每天4.3萬人次，到目前23.2萬人次，成長超過5倍。更於今年3月總旅運量突破10億人次。

史哲指出，首輛新車最快明年7月1日就能上線，預估每周班表能從1134班提升到1400班，提升尖峰運能25%。日本輸出鐵道到台灣、台灣輸出半導體到全球，雙方用專長交流，台灣高鐵通車近20年，已經不只是均衡台灣的關鍵基礎，更進一步成為串連產業的台灣動脈，成就矽島台灣。

日本國土交通省副大臣佐佐木紀代大臣金子恭之致辭時表示，先前曾來台搭乘過高鐵，新車不只是卓越的設備，更是台日兩地長年共享專業知識與經驗、攜手克服挑戰的成果。如此深刻的夥伴關係，是台日間最深刻的資產。

日立製作所執行役專務軌道交通事業領域CEO兼鐵路事業集團CEO馬里諾（Giuseppe Marino）指出，台灣高鐵與日立東芝在2020年5月時於東京見面商議新車，如今是重要的里程碑。新車將為台灣下一世代的高速鐵路做出重要貢獻，並持續支持台灣高鐵數十年的營運。

馬里諾指出，日立公司視台灣為「國內」般提供許多服務，不只高鐵，包含捷運系統也多有合作，雙方擁有20年的合作基礎，是穩定而長期的夥伴關係。

台灣駐日代表李逸洋強調，透過高鐵合作，台日共同向世界證明了一個舉世無雙的成功範例，兩國攜手並進，共同提升國力。

此外，已故日本首相安倍晉三夫人安倍昭惠也作為台灣嘉賓驚喜現身。安倍昭惠哽咽表示，先前曾搭高鐵南下去高雄看看安倍晉三銅像，未來也希望搭乘全新的台灣新幹線，繼續去探望安倍晉三，並持續為深化台日友好努力。