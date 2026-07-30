快訊

「四貸同堂」資金還撐著！銀行主管揭：早留好利息長期抗戰 轉進0050

熊本強震後1.5小時永旺突爆炸釀死傷！專家揭致命時間差

熊本AEON氣爆困住貓咖！「Cat Café MOFF」25隻貓奇蹟生還 貓咪現況網看哭

聽新聞
0:00 / 0:00

高鐵新車N700ST終於出廠、明年7月上路！日本職人建造過程曝光 安倍昭惠哽咽見證

聯合報／ 記者孟嘉美／日本山口縣即時報導
高鐵新世代列車N700ST終於出廠。記者孟嘉美／攝影
高鐵新世代列車N700ST終於出廠。記者孟嘉美／攝影

台灣高鐵通車20年，採購12組針對台灣需求調整的新車「N700ST」終於曝光！流線型車身搭配經典白橘灰線條，首輛新車預計明年7月1日就會投入服務，比最早預估的再提前1個月。新車全上線後，高鐵預計每周班次將提升到1400班，尖峰量能提升25％。

台灣高鐵斥資近300億向日本日立東芝聯盟採購12組新世代列車，今天於日本山口縣日立笠戶工廠舉行「台灣高鐵新世代列車N700ST」出廠典禮。

台日兩國200餘位貴賓大陣仗出席，包含交通部長陳世凱、立法院交通委員會多位立委及日本前首相安倍晉三夫人安倍昭恵、日本國土交通省副大臣佐佐木紀等政要。

典禮開始，首輛N700ST車頭穿過螢幕，背景搭配台灣各地知名地標，及日本職人建造過程。

台灣高鐵董事長史哲表示，台灣高鐵計畫始於30年前，也是日本新幹線首次海外輸出對象，更是至今為止唯一且最成功的跨海合作案例。台灣高鐵在日本精準、嚴謹的鐵道基礎上，進一步展現軟實力。

史哲強調，台灣高鐵憑藉高架與直線軌道設計，讓列車最高時速可達到300公里，同時在短短350公里的路線上，順利營運12座車站。並且透過航空高品質服務，並100%自主掌握本土化的維修能量。四大關鍵讓高鐵運量從剛剛通車時每天4.3萬人次，到目前23.2萬人次，成長超過5倍。更於今年3月總旅運量突破10億人次。

史哲指出，首輛新車最快明年7月1日就能上線，預估每周班表能從1134班提升到1400班，提升尖峰運能25%。日本輸出鐵道到台灣、台灣輸出半導體到全球，雙方用專長交流，台灣高鐵通車近20年，已經不只是均衡台灣的關鍵基礎，更進一步成為串連產業的台灣動脈，成就矽島台灣。

日本國土交通省副大臣佐佐木紀代大臣金子恭之致辭時表示，先前曾來台搭乘過高鐵，新車不只是卓越的設備，更是台日兩地長年共享專業知識與經驗、攜手克服挑戰的成果。如此深刻的夥伴關係，是台日間最深刻的資產。

日立製作所執行役專務軌道交通事業領域CEO兼鐵路事業集團CEO馬里諾（Giuseppe Marino）指出，台灣高鐵與日立東芝在2020年5月時於東京見面商議新車，如今是重要的里程碑。新車將為台灣下一世代的高速鐵路做出重要貢獻，並持續支持台灣高鐵數十年的營運。

馬里諾指出，日立公司視台灣為「國內」般提供許多服務，不只高鐵，包含捷運系統也多有合作，雙方擁有20年的合作基礎，是穩定而長期的夥伴關係。

台灣駐日代表李逸洋強調，透過高鐵合作，台日共同向世界證明了一個舉世無雙的成功範例，兩國攜手並進，共同提升國力。

此外，已故日本首相安倍晉三夫人安倍昭惠也作為台灣嘉賓驚喜現身。安倍昭惠哽咽表示，先前曾搭高鐵南下去高雄看看安倍晉三銅像，未來也希望搭乘全新的台灣新幹線，繼續去探望安倍晉三，並持續為深化台日友好努力。

高鐵 東芝 陳世凱

延伸閱讀

高鐵N700ST出廠前夕 台灣高鐵捐2千萬日圓援助熊本災後重建

高鐵N700ST首輛新車出廠亮相！全車充電插座、免治馬桶、沉陷式座椅

高鐵迎新世代列車N700ST 周邊商品、聯名啤酒搶先亮相

高鐵嘉義站雙便當全聯聯名高鐵便當熱賣　天天銷售一空

相關新聞

高鐵新車N700ST終於出廠、明年7月上路！日本職人建造過程曝光 安倍昭惠哽咽見證

台灣高鐵通車20年，採購12組針對台灣需求調整的新車「N700ST」終於曝光！流線型車身搭配經典白橘灰線條，首輛新車預計明年7月1日就會投入服務，比最早預估的再提前1個月。新車全上線後，高鐵預計每周班次將提升到1400班，尖峰量能提升25％。

強颱白海豚前進中 下周朝日本九州、台灣北部海面之間移動

颱風白海豚昨晚增為強颱，中央氣象署預報員趙竑上午指出，白海豚上午8時距台灣約有4700公里，未來路徑偏西方向日本東南方海面行進，到了下周，慢慢朝日本九州到台灣北部海面之間移動，因還有一段時間，氣象署會持續觀察。

接機不能路邊等 桃園機場科技執法抓違停8月1日起正式取締

桃園國際機場違規停車科技執法將於8月1日起正式上路，航空警察局今天表示，第一、二航廈指定會面點車輛靜止超過3分鐘，系統就會自動拍照、錄影蒐證，依「道路交通管理處罰條例」可處新台幣600元至1200元罰鍰，提醒民眾接機不要再於航廈道路違規停車等候。

赴日本看花火大會超崩潰！她首次朝聖踩雷：沒決心真的別去

隅田川花火大會吸引近百萬人參與，但一名女網友分享經驗後引發熱議，稱「第一次參加很糟糕」。她建議未提前佔位者應慎重參加，以免面對擁擠人潮。

外送專法衝擊餐飲業？平台最高抽35% 內行計算：餐點漲54%才打平

《外送員權益保障及外送平台管理法》於今年7月21日正式上路，受到營運成本增加影響，外送平台將美食商家服務費調高，並設有最高35%的抽成上限。有網友發文，稱許多人誤以為平台抽成35%，餐點只要跟著漲35%即可，但實際計算後，發現若要維持相同實收，售價恐怕得提高約54%，再加上包材、廣告及外送營運成本，店家面臨的壓力比想像中更大。

影／林志玲都觸法 鐵道放天燈觀光藏罰單陷阱⋯台鐵同意調整

新北平溪放天燈聞名全球，但走上鐵道即違法，常有人挨罰，成觀光罰單陷阱，連名模林志玲和先生、小孩都觸法。去年台鐵平溪線維修時，曾試辦開放鐵道放天燈，頗獲好評，卻不了了之，今年初鐵道局雖修法明定「原則禁止、例外許可」，但新北市府昨表示，台鐵要求30天前申請，還要有活動、名稱等，實務上有困難，反映後台鐵同意調整。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。