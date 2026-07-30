行人道不夠普及 台灣前進：中央、地方應訂目標

「中央、地方有關行人道目標不清楚、普及率定義未統一，應公開制定改善目標與統一標準！」台灣前進30日召開記者會指出，全國市區人行道普及率不到4成，各地政府計算「普及率」標準不一，且沒有明確長期目標，通學區也未優先改善，各縣市應限期完整人行道目標盤點！

人行道舖設太慢

「台灣人行道普及率落後日本85年！」時代力量宜蘭縣議員參選人劉仲書表示，日本目前的人行道普及率已經8成，台灣市區僅有39.29%，把所有道路算進去更只有21.1%，政府雖有推出4百億人行道改善計畫、通過《行人交通安全設施條例》，但卻沒有明確的改善年限，按照目前2年鋪設103公里的速度，市區人行道要等127年才能鋪完。

新北市議員參選人陳宛毓表示，人行道普及率的定義應該是「有人行道的長度除以道路總長」，但許多縣市都只有用人行道長度計算，未扣除兩側重複、一條路被算兩次；桃園分母只算「已施作」道路，新竹只有算15條路廊，而新北完全沒有資料，經過議員詢問後號稱是73.73%，但與國土署統計相差甚遠，內政部應建立統一標準。

通學區應優先改善

「人行道不只要多，也要夠寬！」台灣基進松信區參選人鄧樂強指出，日本規定人行道至少要2公尺、韓國則是原則2公尺，但台灣卻只有1.5公尺，且全台有4成人行道連1.5公尺都沒有，「這種寬度推個輪椅、嬰兒車就會很擠了！」鄧樂強說，各縣市應加速拓寬人行道，並制定明確目標，內政部也要強化相關統計。

綠黨新北市議員參選人甘崇緯表示，400億的改善計畫預算要求優先改善校園周邊通學環境，但22個縣市只有12個縣市交得出相關資料，新北市通學區的普及率僅有台北市的一半，爭取通學區的補助卻很消極，僅41案、8.1億元，每個新北市民僅分配不到2百元。

制定階段性目標

台灣前進呼籲，內政部應該制定全國人行道普及率的長期目標，各縣市政府應主動公開短、中、長期人行道改善目標，還有鋪設在哪些路段；內政部也要彙整資料並公布，讓外界可以積極督導改善。

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