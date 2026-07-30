快訊

「四貸同堂」資金還撐著！銀行主管揭：早留好利息長期抗戰 轉進0050

熊本強震後1.5小時永旺突爆炸釀死傷！專家揭致命時間差

熊本AEON氣爆困住貓咖！「Cat Café MOFF」25隻貓奇蹟生還 貓咪現況網看哭

聽新聞
0:00 / 0:00

行人道不夠普及 台灣前進：中央、地方應訂目標

台灣醒報／ 記者呂翔禾／台北報導
台灣前進陣線30日提出人行道改善計畫，呼籲中央與地方要制定目標、公開資料。Photo by 呂翔禾／台灣醒報
台灣前進陣線30日提出人行道改善計畫，呼籲中央與地方要制定目標、公開資料。Photo by 呂翔禾／台灣醒報

「中央、地方有關行人道目標不清楚、普及率定義未統一，應公開制定改善目標與統一標準！」台灣前進30日召開記者會指出，全國市區人行道普及率不到4成，各地政府計算「普及率」標準不一，且沒有明確長期目標，通學區也未優先改善，各縣市應限期完整人行道目標盤點！

人行道舖設太慢

「台灣人行道普及率落後日本85年！」時代力量宜蘭縣議員參選人劉仲書表示，日本目前的人行道普及率已經8成，台灣市區僅有39.29%，把所有道路算進去更只有21.1%，政府雖有推出4百億人行道改善計畫、通過《行人交通安全設施條例》，但卻沒有明確的改善年限，按照目前2年鋪設103公里的速度，市區人行道要等127年才能鋪完。

新北市議員參選人陳宛毓表示，人行道普及率的定義應該是「有人行道的長度除以道路總長」，但許多縣市都只有用人行道長度計算，未扣除兩側重複、一條路被算兩次；桃園分母只算「已施作」道路，新竹只有算15條路廊，而新北完全沒有資料，經過議員詢問後號稱是73.73%，但與國土署統計相差甚遠，內政部應建立統一標準。

通學區應優先改善

「人行道不只要多，也要夠寬！」台灣基進松信區參選人鄧樂強指出，日本規定人行道至少要2公尺、韓國則是原則2公尺，但台灣卻只有1.5公尺，且全台有4成人行道連1.5公尺都沒有，「這種寬度推個輪椅、嬰兒車就會很擠了！」鄧樂強說，各縣市應加速拓寬人行道，並制定明確目標，內政部也要強化相關統計。

綠黨新北市議員參選人甘崇緯表示，400億的改善計畫預算要求優先改善校園周邊通學環境，但22個縣市只有12個縣市交得出相關資料，新北市通學區的普及率僅有台北市的一半，爭取通學區的補助卻很消極，僅41案、8.1億元，每個新北市民僅分配不到2百元。

制定階段性目標

台灣前進呼籲，內政部應該制定全國人行道普及率的長期目標，各縣市政府應主動公開短、中、長期人行道改善目標，還有鋪設在哪些路段；內政部也要彙整資料並公布，讓外界可以積極督導改善。

【更多精采內容，詳見

行人 人行道 時代力量

延伸閱讀

人行道最窄只有50公分 汐止區福德一路盼移路燈

謝國樑免費電動機車喊停 審計檢討：財政未妥善規畫、換電站不足

新北柑城橋打通中山路卡8年 土城死亡車禍再掀論戰

桃園科技執法挨批「罰單陷阱」 議員促訂SOP、改善道路配套

相關新聞

高鐵新車N700ST終於出廠、明年7月上路！日本職人建造過程曝光 安倍昭惠哽咽見證

台灣高鐵通車20年，採購12組針對台灣需求調整的新車「N700ST」終於曝光！流線型車身搭配經典白橘灰線條，首輛新車預計明年7月1日就會投入服務，比最早預估的再提前1個月。新車全上線後，高鐵預計每周班次將提升到1400班，尖峰量能提升25％。

強颱白海豚前進中 下周朝日本九州、台灣北部海面之間移動

颱風白海豚昨晚增為強颱，中央氣象署預報員趙竑上午指出，白海豚上午8時距台灣約有4700公里，未來路徑偏西方向日本東南方海面行進，到了下周，慢慢朝日本九州到台灣北部海面之間移動，因還有一段時間，氣象署會持續觀察。

接機不能路邊等 桃園機場科技執法抓違停8月1日起正式取締

桃園國際機場違規停車科技執法將於8月1日起正式上路，航空警察局今天表示，第一、二航廈指定會面點車輛靜止超過3分鐘，系統就會自動拍照、錄影蒐證，依「道路交通管理處罰條例」可處新台幣600元至1200元罰鍰，提醒民眾接機不要再於航廈道路違規停車等候。

赴日本看花火大會超崩潰！她首次朝聖踩雷：沒決心真的別去

隅田川花火大會吸引近百萬人參與，但一名女網友分享經驗後引發熱議，稱「第一次參加很糟糕」。她建議未提前佔位者應慎重參加，以免面對擁擠人潮。

外送專法衝擊餐飲業？平台最高抽35% 內行計算：餐點漲54%才打平

《外送員權益保障及外送平台管理法》於今年7月21日正式上路，受到營運成本增加影響，外送平台將美食商家服務費調高，並設有最高35%的抽成上限。有網友發文，稱許多人誤以為平台抽成35%，餐點只要跟著漲35%即可，但實際計算後，發現若要維持相同實收，售價恐怕得提高約54%，再加上包材、廣告及外送營運成本，店家面臨的壓力比想像中更大。

影／林志玲都觸法 鐵道放天燈觀光藏罰單陷阱⋯台鐵同意調整

新北平溪放天燈聞名全球，但走上鐵道即違法，常有人挨罰，成觀光罰單陷阱，連名模林志玲和先生、小孩都觸法。去年台鐵平溪線維修時，曾試辦開放鐵道放天燈，頗獲好評，卻不了了之，今年初鐵道局雖修法明定「原則禁止、例外許可」，但新北市府昨表示，台鐵要求30天前申請，還要有活動、名稱等，實務上有困難，反映後台鐵同意調整。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。