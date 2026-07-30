嘉基引進雲嘉首台3D數位眼科手術顯微鏡 助患者重拾清晰視界

20多歲的王姓女子因糖尿病引發視網膜病變，視力逐漸模糊，生活宛如罩上一層濃霧。經嘉義基督教醫院眼科團隊評估後，接受雲嘉地區首台「3D數位高階眼科手術顯微鏡」輔助手術，術後視力恢復良好、病況穩定。她上午出席院方記者會，分享從視線模糊到重見清晰世界的治療歷程，也提醒年輕糖尿病患者切勿輕忽眼部併發症。

嘉基眼科醫師傅柏元表示，糖尿病不僅影響血糖，更會傷害全身微血管，其中視網膜是最容易受影響的部位。若長期血糖控制不佳，可能導致視網膜血管出血、滲漏，甚至長出異常新生血管，嚴重時恐造成視力快速惡化，甚至失明。傅柏元指出，糖尿病視網膜病變初期往往沒有明顯症狀，等到出現視力模糊、視線扭曲、黑影飄動等情況時，眼睛可能已受到相當程度損害，因此定期眼底檢查格外重要。

此次嘉基導入的3D數位高階眼科手術顯微鏡，透過高解析度數位影像與立體視覺技術，讓醫師能更清楚掌握眼內細微構造，提升視網膜等高難度眼科手術的精準度與安全性。不同於傳統光學顯微鏡僅有主刀醫師能透過目鏡觀看手術畫面，新設備可同步投放至大型螢幕，讓整個醫療團隊即時共享影像，有助於手術溝通與教學。

此外，3D數位顯微鏡可在較低光源下維持清晰影像，減少病患眼睛接受強光照射的時間，降低視網膜光毒性風險，也讓醫師操作更舒適、手術品質更穩定。

傅柏元提醒，若出現視力突然模糊、黑影增加、視線扭曲或視野缺損等症狀，應盡速就醫檢查，避免延誤治療時機。嘉基表示，守護視力不能只依賴先進設備，更重要的是落實血糖控制、定期眼底檢查，配合精準眼科手術治療，才能及早發現病變、及時介入，為患者守住珍貴視力。