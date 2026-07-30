「獨活」盛行…職場社會跟不上浪潮 日專家：單身族充滿生存焦慮

隨著單身人口增加，「獨活」文化看似盛行，但社會觀念與制度是否真的跟上單身化的浪潮？據日媒「AERA Digital」報導，家族社會學學者山田昌弘指出，即使未婚與離婚率居高不下，大眾心中的「理想人生」仍停留在傳統成家框架。婚姻至今仍被視為人生標準答案，使單身者在職場與社會制度中，持續承受著隱形的壓力。

網路作家DJ Aoi指出，當前社會在消費層面包容單身，但在制度與職場上卻遠遠落後。職場中，有家庭者因照顧家人請假能獲體諒，單身者若因「追星、看球賽」等個人興趣請假，卻常被貼上公私不分的標籤，甚至被預設為加班與轉調首選。此外，現行醫療與年長者照顧高度仰賴家庭後援，也讓單身族充滿生存焦慮。

單身議題專家荒川和久則提醒，現代擇偶已從過去親友作媒，轉為全憑個人本事。他主張翻轉傳統觀念：想結婚的人不該期待「婚後才會幸福」，而是要先能「一個人也幸福」，再邁入婚姻。社會不該將成家視為評價人生的唯一標準，而應引導每個人肯定當下的自己。

面對單身浪潮，制度與觀念的改變並非要否定婚姻，而是希望走向真正的多元包容。職場與社會安全網在體諒家庭需求的同時，也應尊重個人的生活步調。當社會不再把「成家」當成安定的唯一解答，也不讓任何人孤立無援，無論選擇結婚或單身，每個人都能在互相支持的環境裡，自在活出屬於自己的幸福。