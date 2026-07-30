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接機不能路邊等 桃園機場科技執法抓違停8月1日起正式取締

攝影中心／ 記者季相儒／桃園機場即時報導
桃園國際機場違規停車科技執法將於8月1日起正式上路。記者季相儒／攝影
桃園國際機場違規停車科技執法將於8月1日起正式上路。記者季相儒／攝影

桃園國際機場違規停車科技執法將於8月1日起正式上路，航空警察局今天表示，第一、二航廈指定會面點車輛靜止超過3分鐘，系統就會自動拍照、錄影蒐證，依「道路交通管理處罰條例」可處新台幣600元至1200元罰鍰，提醒民眾接機不要再於航廈道路違規停車等候。

航空警察局保安警察大隊第二隊隊長林威邵表示，桃園機場因出、入境旅客眾多，加上航廈道路空間有限，違規停車情形時有所見，不僅影響接送秩序，也降低道路使用周轉效率，因此自今年1月至7月辦理宣導及科技執法系統測試，8月1日起正式進入執法階段，透過科技設備輔助員警取締違規停車。

林威邵指出，科技執法範圍包括第一航廈13至23號會面點，以及第二航廈21至29號、31至33號會面點。車輛進入上述指定會面區域後，若靜止超過3分鐘，系統將自動啟動拍照、錄影蒐證，後續依規定進行違規取締，處600元至1200元罰鍰。

航警局表示，桃機因旅運量大、航廈道路空間有限，若車輛長時間占用會面點，容易影響後方車流及其他旅客接送，因此導入科技執法，希望提高道路使用周轉率、維持交通秩序，並減少旅客停等時間及行車衝突。

航警局也提醒，民眾出國旅遊可提早抵達機場，接機民眾則可善用第一、第二航廈停車場提供的「30分鐘內免費停車」優惠。考量接機旅客常多人同行，且可能攜帶較重的託運行李，建議將車輛停妥於停車場後再前往航廈接機，不僅能避免違規受罰，也可讓接機過程更加從容，提升桃機整體交通安全及通行效率。

桃園國際機場違規停車科技執法將於8月1日起正式上路，航空警察局今天表示，第一、二航廈指定會面點車輛靜止超過3分鐘，系統就會自動拍照、錄影蒐證，依「道路交通管理處罰條例」可處新台幣600元至1200元罰鍰，提醒民眾接機不要再於航廈道路違規停車等候。記者季相儒／攝影
桃園國際機場違規停車科技執法將於8月1日起正式上路，航空警察局今天表示，第一、二航廈指定會面點車輛靜止超過3分鐘，系統就會自動拍照、錄影蒐證，依「道路交通管理處罰條例」可處新台幣600元至1200元罰鍰，提醒民眾接機不要再於航廈道路違規停車等候。記者季相儒／攝影

違停 桃園機場 科技執法

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