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台灣健康產業拓銷團赴新加坡 展現醫療產業鏈實力

中央社／ 新加坡30日專電

由多家醫療機構與業者組成的「台灣健康產業拓銷團」，今天赴新加坡參與媒合活動。拓銷團團長、台大雲林分院胸腔外科主任盤建德表示，團隊赴海外拓展市場，展現台灣健康產業鏈的實力與發展成果，期待拓展更多國際合作機會。

經濟部國際貿易署與外貿協會今天在新加坡舉辦「台灣健康產業拓銷團」媒合活動，團隊成員涵蓋醫療服務與國際醫療、醫療器材與輔具、保健產品及再生醫學與生技研發等領域。團長為台大雲林分院胸腔外科主任盤建德，共計11家業者參與。

盤建德接受中央社訪問表示，此次拓銷團由醫療機構、醫療設備及非藥品類廠商等共同組成，透過團隊赴海外拓展市場，不僅展現台灣醫療服務，也完整呈現創新醫材、生技應用等健康產業鏈的整體實力與多元發展成果。

盤建德指出，台大醫院長期投入國際醫療交流，醫院角色不僅是提供醫療服務，更希望將台灣醫療專業精神推向國際。

駐新加坡代表處經濟組長吳文忠、新加坡台貿中心主任劉千翡等人出席。吳文忠致詞時說，近年來，台灣與新加坡經貿關係持續升溫，並由多項關鍵數據充分反映，台灣於去年首次成為新加坡最大貿易夥伴與進口來源，顯示雙邊經貿關係形成高度分工且互補的合作格局。

吳文忠說，台灣與新加坡邁入超高齡社會，新加坡近年也積極推動健康醫療，並結合AI等創新技術，展現發展潛力與商機。期待未來透過更多跨域合作提升人民健康福祉，同時也為企業開拓更多機會。

新加坡 產業鏈 醫療器材

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