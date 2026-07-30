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影／民團指農地違章工廠納管成效不彰 要求檢討「雙金」

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
地球公民基金會台北辦公室今天舉行記者會，指出農地違章工廠納管成效不彰，經濟部應檢討輔導失靈，要求地方政府全面檢討納管輔導金、營運管理金的收取運用及治理成效，公開「雙金」收支運用及治理成效。記者邱德祥／攝影
地球公民基金會台北辦公室今天舉行記者會，指出農地違章工廠納管成效不彰，經濟部應檢討輔導失靈，要求地方政府全面檢討納管輔導金、營運管理金的收取運用及治理成效，公開「雙金」收支運用及治理成效。記者邱德祥／攝影

地球公民基金會台北辦公室今天舉行記者會，指出農地違章工廠納管成效不彰，經濟部應檢討輔導失靈，要求地方政府全面檢討納管輔導金、營運管理金的收取運用及治理成效，公開「雙金」收支運用及治理成效。

地球公民基金會表示，農地上的違章工廠不僅破壞國土秩序，也容易產生消防、環境汙染等風險。依據「工廠管理輔導法」規定，既有與新增建工廠在合法化的過程中，業者須向地方政府繳交「納管輔導金」及「營運管理金」，「雙金」的精神在於要求未登記工廠將過去轉嫁給社會與環境的負擔，轉為實質金錢成本，專款專用於未登記工廠的輔導與治理，修復受損的環境。

地球公民基金會質疑，6年來各縣市共3萬多間農地違章工廠登記納管，收取逾127億「雙金」，但截至目前僅8家完成合法化流程，顯見輔導治理失靈，要求經濟部應優先釐清雙金優惠的政策必要性、法律依據、適用條件及審查機制，並應會同地方政府全面檢討納管輔導金、營運管理金的收取運用及治理成效。

地球公民基金會議題部專員賴沛蓮指出，經濟部近日修正《特定工廠登記辦法》第5條、第17條及第31條，允許地方政府因「重大經濟變故、重大天然災害或其他特殊情事」，提出一定期間的「雙金」優惠方案，報經濟部核定。然而，新修條文並未明定各類情事的認定標準，也未說明優惠究竟採延繳、分期或減收，以及適用期間、比例、金額上限與審查程序。若缺乏一致且公開的規範，恐造成地方政府標準不一、選擇性適用，甚至任意擴張減免範圍。經濟部稱條文參考《預算法》及《中小企業發展條例》，但相關規定分別涉及特別預算與企業緊急融資，與違規使用土地者應負擔的國土、環境及行政治理成本並不相同。

賴沛蓮強調公民團體不反對政府協助遭逢重大衝擊的中小企業，但「雙金」的目的，是讓未登記工廠承擔改善責任，並將資金專款用於消防、汙染防制、合法產業空間、群聚整合及融資等輔導工作。經濟部應先督促地方政府盤點產業需求，公開雙金收支與運用成果，優先投入實質改善，而非僅以減免取代輔導。對已通過的優惠條文，應明定適用對象、優惠方式、比例上限、期限及證明文件，建立公開審理與定期檢討機制，並於經濟部產業發展署「未登記工廠資訊專區」公布核准事由、減免金額、改善期限及後續執行情形，確保優惠有據、金額可查、改善可追縱。

地球公民基金會台北辦公室今天舉行記者會，指出農地違章工廠納管成效不彰，經濟部應檢討輔導失靈，要求地方政府全面檢討納管輔導金、營運管理金的收取運用及治理成效，公開「雙金」收支運用及治理成效。記者邱德祥／攝影
地球公民基金會台北辦公室今天舉行記者會，指出農地違章工廠納管成效不彰，經濟部應檢討輔導失靈，要求地方政府全面檢討納管輔導金、營運管理金的收取運用及治理成效，公開「雙金」收支運用及治理成效。記者邱德祥／攝影

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農地 納管 經濟部

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