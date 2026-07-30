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強颱白海豚前進中 下周朝日本九州、台灣北部海面之間移動
颱風白海豚昨晚增為強颱，中央氣象署預報員趙竑上午指出，白海豚上午8時距台灣約有4700公里，未來路徑偏西方向日本東南方海面行進，到了下周，慢慢朝日本九州到台灣北部海面之間移動，因還有一段時間，氣象署會持續觀察。
趙竑指出，未來一周台灣以高溫炎熱、午後有雷陣雨天氣型態為主。今、明兩天水氣較多，午後雷陣雨會擴及平地。8月1日起天氣漸穩定，午後雷陣雨限縮山區。
未來一周降雨趨勢，趙竑表示，今天水氣較多，今、明兩天上午多雲到晴，午後西部地區及東半部山區有雷陣雨，西半部偶有零星雨。周六多雲到晴，山區午後雷陣雨，南部零星雨。下周日到周三多雲到晴，各地山區午後有雷陣雨。
趙竑指出，今天西半部高溫33-35度，雙北、中南部近山區有有36度高溫機率。
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