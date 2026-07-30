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夏天流感不退！醫曝A流病例攀升 「一人感染、全家淪陷」

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣一名5歲簡姓女童身體不適到醫院治療，確診A流後，幾乎全家都陸續感染。記者林敬家／攝影
彰化縣一名5歲簡姓女童身體不適到醫院治療，確診A流後，幾乎全家都陸續感染。記者林敬家／攝影

彰化縣一名5歲簡姓女童近日突然高燒39度、反覆嘔吐、精神倦怠，甚至站都站不穩，由父母緊急帶往衛生福利部彰化醫院就醫，經篩檢確診感染A型流感，因症狀較嚴重安排住院治療。陪同就醫的父親雖自覺只是身體微恙，沒想到一篩檢也確診A流，隨後家中3歲弟弟也陸續發病，一家四口幾乎全數中鏢。

彰化醫院指出，不少民眾認為流感是冬天才會流行的疾病，但近期小兒科門診觀察發現，感染A型流感的孩童明顯增加，更常見「一人感染、全家淪陷」的情況，提醒民眾即使在夏天也不能掉以輕心。

彰化醫院小兒科主任馬瑞杉表示，流感病毒一年四季都存在，只是秋冬較容易形成大流行，因此流感疫苗多安排在流行季前接種。不過近期門診已接連出現不少A型流感病例，其中不少都是幼童先感染，再將病毒帶回家，造成全家接連確診。

馬瑞杉指出，A型流感發病通常又快又猛，患者常突然出現38.5至39度以上高燒，並伴隨畏寒、肌肉痠痛、關節疼痛、劇烈頭痛及極度疲倦等症狀，即使休息後仍感到全身無力；呼吸道症狀則包括咳嗽、喉嚨痛、流鼻水及打噴嚏，而兒童更容易出現嘔吐、腹瀉等腸胃道症狀。

他提醒，相較於B型流感，A型流感症狀通常較為嚴重，臨床上多數流感重症也以A型流感為主。病毒主要透過患者咳嗽、打噴嚏產生的飛沫傳播，在密閉空間或人潮擁擠場所更容易擴散；若接觸患者口鼻分泌物後再觸摸眼、口、鼻，也可能造成感染。

馬瑞杉表示，目前常見抗流感藥物包括克流感，另有自費藥物如紓伏效、瑞貝塔等，可依個人狀況與醫師討論選擇，多數患者在發病初期及早用藥後，約1至2天內即可明顯減輕不適症狀。

全家 流感 彰化縣

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