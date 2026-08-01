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感恩父愛 鞋全家福全面85折

文／ 鞋全家福提供

圖／ 鞋全家福提供
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迎接父親節，鞋全家福全面85折至8/10止，感恩老爸，從一雙舒適好鞋開始，把握特惠趕緊邀老爸一起來鞋全家福，會員再享95折，APP會員歡迎使用生日優惠，祝福全天下爸爸父親節快樂。

【鞋全家福父親節特惠】
活動期間：即日至8月10日（一）
活動優惠：

• 全面85折
• 熱銷品牌/限定商品8折特惠
• 鞋全家福會員享再95折(新申辦會員適用)
• APP會員歡迎使用當月生日優惠
• 購物結帳歡迎使用運動幣或鞋全家福商品卡。

鞋全家福官網：連結
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加碼回饋，熱銷品牌/限定品8折

▼即日起-8/10， GOOD DAY女鞋全品項正價品8折

圖／ 鞋全家福提供
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▼即日起-8/10， PUMA運動鞋/男女涼鞋正價品全品項8折

圖／ 鞋全家福提供
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▼即日起-8/10， 購買diadora男、女、童運動鞋全品項8折 (特價品除外)

圖／ 鞋全家福提供
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▼同場加映，單筆結帳滿$990送弧形迷你肩背包乙個，贈品可累贈，數量有限送完為止。

圖／ 鞋全家福提供
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歡迎使用鞋全家福商品卡結帳

鞋全家福商品卡有$1000元、$500元、$100元，三種面額可自由互相搭贈，捐助弱勢、愛心公益、犒賞員工實用首選，歡迎機關團體、學校單位或公司行號提前預購佳節贈品，訂購相關詳洽各門市，或直撥0800-068333 轉2專人服務。

▲鞋全家福商品卡，依面額分NT$ 1,000元、NT$500元、NT$100元三種選擇，可互相搭配。 圖／ 鞋全家福提供
▲鞋全家福商品卡，依面額分NT$ 1,000元、NT$500元、NT$100元三種選擇，可互相搭配。 圖／ 鞋全家福提供

鞋全家福線上購物

圖／ 鞋全家福提供
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鞋全家福官網線上購物門市取貨免運，會員生日同享當月生日購物金，歡迎多加使用線上購物。
鞋全家福線上購物網：連結

❤線上購物父親節專屬特惠❤
即日起到8/13，線上購物官網單筆滿$1,088元，輸入【PAM-88】現折$108元。

★線上購物網專屬活動，實體門市恕無配合參與，敬請見諒★ 圖／ 鞋全家福提供
★線上購物網專屬活動，實體門市恕無配合參與，敬請見諒★ 圖／ 鞋全家福提供

MIT微笑協力店
鞋全家福是MIT微笑協力店，提供各式多款台灣製造MIT微笑標章商品，訴求台灣在地製造，品質認證，歡迎親臨門市或線上購物官網選購。認明<微笑標章>安心選購!

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加入會員
會員購物持卡(或出示APP)消費享95折優惠，85折期間獨享再95折，開卡登錄資料成功或首次綁定鞋全家福APP，馬上獲得開卡禮『100元電子折價券』，APP會員每年生日當月還有專屬$100元購物金，歡迎親洽各門市申辦。

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▼鞋全家福Line@官方好友熱情招募，首次加入送50元電子購物金！

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昂路名鞋館 寵愛老爸-父親節特惠

即日起至8/10，於昂路實體門市單筆結帳滿$3,300元現折$300元、滿額最高現折$800元。(恕不累折)
昂路名鞋館官網：連結

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昂路名鞋館線上購物

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即日起到8/10，線上購物歡慶父親節專屬多重送
❤昂路名鞋館線上購物下單就送手機折疊支架乙個❤
(數量有限，送完為止、恕不累贈)

圖／ 鞋全家福提供
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❤❤滿額現折，單筆消費滿3000折300、滿5000折500，滿額最高現折800

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