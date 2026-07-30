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強颱白海豚持續增強中 賈新興：路徑往南修
颱風白海豚昨晚增為強颱，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，歐洲系集及AIFS系集路徑均往南修，日韓上空太平洋高壓勢力是關鍵，需觀察8月2日後的預報。
賈新興指出，昨天之前多數模式預估路徑，白海豚可能往日本九州和四國移動，但今天路徑南修，往沖繩移動機率高。目前距離台灣遠，仍在增強中，未來移動路徑要看日韓上空太平洋高壓勢力。
賈新興指出，台灣最近天氣高溫炎熱，午後有雷陣雨。較有變化的是8月5日午後台中以南山區及花東有零星短暫雨。 6日桃園以北有零星短暫雨，午後各地山區及苗栗以北有零星短暫雨。7日新竹以北有零星短暫雨，午後至8日有受颱風外圍環流影響的機率，各地有雨。9日桃園以南有陣雨，午後各地有局部短暫雨。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
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