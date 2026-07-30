司機員深夜倒臥浴室送醫不治 台鐵：協助治喪、爭取最優撫卹

台鐵驚傳有司機員離世。一名鄭姓司機員昨晚值乘莒光號自新竹開往七堵，卻傳出於晚間9時36分抵達終點，於七堵機務段休息時，卻在深夜11時45分被發現倒臥在浴室內，經緊急送醫後，仍於凌晨宣告不治。台鐵公司證實確有此案，將協助家屬治喪事宜，並爭取鄭員最優撫恤。

台鐵鄭姓司機員昨值乘554次莒光號，晚間7時22分自新竹開往七堵、於晚間9時36分抵達終點，該員在七堵機務段休息，卻於深夜11時45分被發現倒臥浴室內，緊急送醫後，仍於今清晨1時許宣告不治。段長及副段長開車至二水老家載鄭員父母，並於今前車4時30分抵達醫院。

據悉，鄭員到院前已無心跳呼吸，救護人員及急診醫師搶救無效，鄭員無明顯外傷。

對此，台鐵公司證實，確有此案，目前本公司除慰問家屬並協助治喪事宜外，並將爭取鄭員最優撫恤。