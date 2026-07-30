赴日本看花火大會超崩潰！她首次朝聖踩雷：沒決心真的別去

每年吸引近百萬人潮的日本「隅田川花火大會」於7月29日如期舉行，這項東京夏季最具代表性的活動，吸引了眾多遊客前來觀賞。然而，一名女網友在社群平台分享了她的參與經驗，直言「第一次參加日本花火很糟糕」，引發網友們的熱議。

該名網友在貼文中詳述了她的經歷，建議若沒有「很大的決心」，最好不要輕易前往。她提到，由於未能提前佔位，導致在擁擠的人潮中艱難度過煙火大會的過程。她還指出，散場時的擁擠程度堪比跨年，讓她花了數小時才返回住宿地點。

貼文曝光後，引發網友熱烈討論，多數人表示理解並分享了自己的經驗。一位網友表示：「70分鐘的煙火，有點太長了，看到一半就疲乏了。」另有網友建議，若有時間限制或帶小孩，應選擇購買有料席以確保更佳的觀賞體驗。網友也推薦其他花火大會，例如大阪淀川花火，並建議提前線上訂票以避免人潮擁擠。

針對眾人討論，一名自稱曾參與煙火活動的工作人員也分享看法。他表示，「日本的煙火不像台灣一樣一次放很多」，而是採較長時間、循序漸進的形式，因此有些觀眾會覺得不夠震撼。此外，基於安全及環境考量，煙火大會多選在較偏遠地區舉辦，交通不便，人潮又高度集中，容易造成現場壅塞。

他進一步指出，煙火施放後，主辦單位隔天一早還得派員清理散落的紙屑，因此選址時除了安全因素，也必須兼顧周邊居民觀感及環境維護。

日本花火大會一直以來都是夏季的重要活動之一，吸引著來自世界各地的遊客。對於計劃參加此類活動的遊客，提前做好準備和安排將有助於提升整體體驗。