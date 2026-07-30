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影／林志玲都觸法鐵道放天燈觀光藏罰單陷阱⋯ 台鐵同意調整

聯合報／ 記者林媛玲孟嘉美游明煌邱瑞杰／連線即時報導
平溪天燈業者說，平溪老街兩側是民房和商店，火車從中穿過，在鐵道放天燈已是多年來傳統，業者都期待法制化，不要有模糊空間。記者游明煌／攝影
平溪天燈業者說，平溪老街兩側是民房和商店，火車從中穿過，在鐵道放天燈已是多年來傳統，業者都期待法制化，不要有模糊空間。記者游明煌／攝影

新北平溪放天燈聞名全球，但走上鐵道即違法，常有人挨罰，成觀光罰單陷阱，連名模林志玲和先生、小孩都觸法。去年台鐵平溪線維修時，曾試辦開放鐵道放天燈，頗獲好評，卻不了了之，今年初鐵道局雖修法明定「原則禁止、例外許可」，但新北市府昨表示，台鐵要求30天前申請，還要有活動、名稱等，實務上有困難，反映後台鐵同意調整。

鐵道局統計，近5年來，闖入鐵道挨罰的案件破百，除平溪支線60多件，阿里山鐵路也有40多件，台東「櫻木花道平交道」罰過兩件。

林志玲前年和老公帶著兒子到平溪，近日遭檢舉挨罰，知名旅遊網紅「菜苔苔與菜生生」去年8月在平溪支線鐵軌上放天燈也遭檢舉開罰，事後拍影片以揶揄口吻致歉，各界開始關注平溪「天燈文化」與「鐵路法規」衝突。

平溪線去年底大雨後鐵道路基崩塌，修復期間立委廖先翔爭取鐵道局及台鐵支持，11月底到今年1月啟動「平溪天燈施放示範區」試辦計畫，「期間限定」合法在鐵道上放天燈，為推動鐵路法第57條修法建立重要的基礎。台鐵當時開放十分、平溪、菁桐路段，時間為每周六、日及元旦假期早上8時至晚間8時。

新北市府並擬定天燈施放管理辦法，限定十分遊客中心至師功橋處，及106縣道沿基隆河流域周界範圍兩百公尺內外施放，鐵道上仍禁止。

為兼顧交通、觀光，鐵道局今年1月修改鐵路法第57條，放寬針對鐵路非電化區間，經鐵路機構實施相關管理配套並公告範圍，交通部同意後，可開放民眾進入；台鐵1月28日明定「本公司路線指定地點施放天燈申請及管理須知」，但僅開放市政府、區公所等單位申請，不接受個人申請，至今未獲任何申請。

平溪區區長劉廉中表示，鐵路法雖修正，但進入鐵道放天燈仍須在施放日卅天前、且檢附施放地點及活動名稱等向台鐵申請，通過即可施放，但對觀光客依舊窒礙難行，鐵道放天燈仍觸法。他說，已向台鐵轉達難度，也請台鐵確認該由公所或民眾申請，畢竟個人放天燈不可能有活動名稱。

劉廉中表示，未來會配合台鐵允許的條件下申請，初步評估在十分老街、菁桐及平溪三個商圈實施，將畫特定區塊施放天燈。

平溪天燈業者說，平溪老街腹地小，兩側是民房和商店，火車從中穿過，鐵道施放成特色，期待能開放。立委廖先翔表示，若訂定安全規範後結合觀光發展，會是共贏局面。

新北市府觀光旅遊局表示，放寬鐵路法規範有助在地產業經濟發展，區公所可邀請業者、里長和市府相關單位討論，提出配套管理措施，兼顧民眾整年放天燈需求。

平溪天燈業者說，平溪老街兩側是民房和商店，火車從中穿過，在鐵道放天燈已是多年來傳統，業者都期待法制化，不要有模糊空間。記者游明煌／攝影
平溪天燈業者說，平溪老街兩側是民房和商店，火車從中穿過，在鐵道放天燈已是多年來傳統，業者都期待法制化，不要有模糊空間。記者游明煌／攝影

平溪天燈業者說，平溪老街兩側是民房和商店，火車從中穿過，在鐵道放天燈已是多年來傳統，業者都期待法制化，不要有模糊空間。記者游明煌／攝影
平溪天燈業者說，平溪老街兩側是民房和商店，火車從中穿過，在鐵道放天燈已是多年來傳統，業者都期待法制化，不要有模糊空間。記者游明煌／攝影

AKIRA(左)前年帶著林志玲與兒子，一家三口到十分放天燈為愛妻慶生。圖／取自Instagram
AKIRA(左)前年帶著林志玲與兒子，一家三口到十分放天燈為愛妻慶生。圖／取自Instagram

林志玲 台鐵 罰單 平溪 觀光

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