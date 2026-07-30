外送專法衝擊餐飲業？平台最高抽35% 內行計算：餐點漲54%才打平

《外送員權益保障及外送平台管理法》於今年7月21日正式上路，受到營運成本增加影響，外送平台將美食商家服務費調高，並設有最高35%的抽成上限。有網友發文，許多人以為平台抽成35%，餐點只要跟著漲35%即可，經過實際計算，其實若要維持相同實收，售價恐怕得提高約54%，再加上包材、廣告及外送營運成本，店家面臨的壓力比想像中更大。

一位專門提供線上點餐系統服務、開過咖哩店的網友在Threads發文，表示《外送專法》上路後，外送平台抽成35%，店家並不是單純將餐點漲價35%就能彌補過來。他舉例，一份餐點的店內價格是100元，平台抽成35%的話，店家只能拿到65元，如果單單把價格調漲為135元，扣掉35%後店家僅僅拿到87.75元，比原本的100元售價少了12.25元。

那該怎麼計算呢？原PO指出，正確的計算公式應該是「平台售價＝店內售價 ÷（1－抽成比例）」，以上述例子計算的話，就是100元除以0.65，約154元，換句話說，餐點價格要提高54%才能維持原先的營收。

原PO還強調，此計算方式並未包含包材成本、平台活動分攤、額外人力費用與廣告費等等，這也是店家的餐點上了外送平台價格通常會提高的主因。但是消費者並不會主動計算成本，只會質疑為何一樣的餐點，在店裡吃和點外送會差那麼多？

原PO最後指出，現在餐飲業者要做的事情不是全面漲價，而是自己計算餐點扣完平台費用後是否有繼續賣的必要，例如低單價或低毛利的產品就不適合放上外送平台，而套餐或多人組合的產品更能兼容消費者的價值觀和利潤，「餐飲數位轉型，不只是導入外送平台」，最重要的是仔細計算訂單與利潤之間的關係。

此文一出，有一位餐飲業者回應，無論是平台抽成還是店家實際拿到的收入其實都有隱形成本。一開始得知平台抽成35%的消息後，店家們也理所當然地用35%去推算，但經過一段時間後發現收入有落差，才知道不能單純用35%推算，「店家其實無形中虧很大」，就目前的情況而言，店家處於進退兩難的地步，「要漲價也不是，不漲價也不是」。

還有網友站在消費者的立場，他觀察到，外送平台一開始是犧牲自己（利潤），但隨著時間推移，最終轉嫁的對象變成消費者了。如果真的想省錢，只能自己出門買東西吃，因為不只外送平台與店家要生存，消費者也要，想維持這個三角關係就必須有一方犧牲自己。

醫師蔡依橙日前在臉書發文，他嘗試過一家四口連續一個月三餐都透過外送平台解決，也曾一個月自行採買食材下廚。比較後發現，即使當時點的餐點都是一般價位，外送與自己煮飯之間仍有約4萬元的花費差距。他認為，《外送專法》上路後，隨著成本增加與價格調整，外送服務未來可能逐漸成為較高門檻的消費選項。