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清晨花蓮近海規模3.8地震 最大震度鹽寮2級有感

聯合新聞網／ 台北訊
07/30-08:10花蓮縣近海發生規模3.8有感地震
07/30-08:10花蓮縣近海發生規模3.8有感地震

2026年7月30日08時10分左右，花蓮縣近海發生一場規模3.8的淺層地震，本次地震深度約22.2公里，震央位於花蓮縣政府南方約21.2公里處，屬於震源深度較淺的地震。鑑於芮氏規模及深度，本次地震的搖晃感在花蓮縣鹽寮一帶最為明顯，最大震度達2級。

最大震度2級地區:花蓮縣

花蓮縣鹽寮地區感受到明顯的輕震，震感包括電燈輕微搖動及懸掛物輕搖，部分靜止車輛亦有輕微晃動。此級震度屬於讓多數人容易察覺的程度，但不會造成結構性損害。建議民眾保持鎮定，做好日常防震準備。

最大震度1級地區:南投縣、臺中市

南投縣與臺中市部分區域則感受到微震，只有靜止時才能感覺到輕微晃動，情況穩定，無需特殊應變。此震度通常不會對生活造成影響。

本次地震屬於芮氏規模中等且震度較低的淺層地震，搖晃程度普遍較輕，無明顯損害報告。提醒民眾地震發生時，應遵照防震守則，室內保持冷靜趴下掩護，避免靠近窗戶及高處懸掛物，並隨時準備應對可能的餘震。室外則應避開建築物及可能掉落物品，以確保安全。

▶看最近地震列表。（文章為AI協作。資料來源：中央氣象署

花蓮 地震 規模

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