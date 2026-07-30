強颱白海豚持續增強變胖估明後達巔峰 粉專：路徑更為偏西

颱風白海豚昨晚增為強颱，氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，由於白海豚颱風所經過的海域，均可提供非常有利於其繼續發展、增強的環境條件，白海豚體型愈來愈大、強度也來愈強，近中心最大風速每秒60公尺，七級風平均暴風半徑200公里，十級風平均暴風半徑 也擴大到100公里。可怕的是，它還在長，預估7月31日至8月1日，強度將會達到巔峰，還好那時白海豚還在海上游，且距離台灣很遠。

至於白海豚後續路徑，「林老師氣象站」表示，太平洋高壓的勢力變化仍是關鍵影響因子。各國主流數值模式均調整修正，大多顯示向西分量增加，直衝日本機會正在下降。傳統物理數值模式（如：ECMWF、NCEP）均認為路徑會更為偏西運動，較靠近台灣北部外海；AI數值模式（如：EC-AIFS、AIGFS）則認為路徑會較靠近日、韓南部外海通過。不過，時間還久，環境尚在調整，不確定性大，可持續追蹤觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。