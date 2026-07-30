強颱白海豚風速追平巴威挑戰風王 吳德榮：預估路徑略向南調整

颱風白海豚昨天增為強颱，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http://www.metapp.org.tw/index.php/bossweathernews/3924-2026-07-29-21-05-18）指出，白海豚因高海溫、高海洋熱含量(OHC)、低垂直風切及高層強輻散等環境條件，已增強至平均風速60米/秒，追平巴威颱風的紀錄，並將繼續增強至平均風速63米/秒，有登今年風王的機率。

至於白海豚路徑，吳德榮說，未來5天向西北西進行，朝日本東南方海面接近。最新(29日20時)歐洲人工智能模式(ECMWF AIFS)未來10天的「暴風範圍侵襲機率圖」顯示，系集平均路徑略向南調整，經日本琉球、九州之間，暴風範圍侵襲機率亦以琉球、九州一帶較高，台灣北部的機率還在10%以下，應持續觀察模式的調整。

最近天氣，吳德榮指出，今日至周六太平洋高壓稍增強，大氣漸趨穩定，各地晴時多雲、午後山區及少部分鄰近平地仍有局部雷雨的機率，各地白天偏熱。今日各地氣溫如下：北部25至36度、中部24至36度、南部24至36度及東部23至35度。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，下周日至周三(8月2至5日)太平洋高壓籠罩，大氣穩定，正值盛夏，各地晴熱，都要注意防曬、防中暑。下周四至周六(8月6至8日)水氣漸增，午後局部雷陣雨的機率提高。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。