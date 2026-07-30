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0.05%濃度阿托品眼藥水 8月起納健保給付

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

為強化兒童及青少年視力照護，衛福部健保署於八月一日起將「阿托品」（atropine）成分百分之○點○五濃度眼藥水納入健保給付，供十八歲以下兒少近視控制及治療之用，預估卅六點五萬名兒少近視族群受惠。

研究證實，低濃度「阿托品」眼藥水具有睫狀肌麻痺作用，可減緩兒童近視惡化，健保署於二○二三年五月起支付百分之○點○一的低濃度「阿托品」眼藥水。下月起給付百分之○點○五濃度藥水，健保署長陳亮妤表示，屆時可讓醫師依兒童實際狀況選擇適當濃度眼藥水，提供適切治療。

台大兒童醫院小兒眼科主任蔡紫薰說，健保原僅給付「阿托品」眼藥水濃度百分之○點○一，但部分兒童使用效果不佳，較難控制近視惡化。

中國醫藥大學新竹附醫眼科主任陳瑩山表示，目前臨床多使用濃度百分之○點○五的眼藥水，以往健保沒有給付，家長需自費每月一瓶，藥費約三、四百元，若學童使用至十八歲，家長經濟負擔不小。

蔡紫薰說，健保將濃度較高的「阿托品」眼藥水也納入給付，對家長跟兒童來說都是很大的幫助，更是一個創舉。目前只有台灣健保將完整的近視藥物納入給付，以期兒童近視度數不要增加；如能有效避免高度近視，就可降低日後視網膜剝離、青光眼及白內障等風險。

蔡紫薰提醒，用「阿托品」易出現畏光，戶外活動時應戴太陽眼鏡或帽子。此外，國健署推動幼兒視力保健，兒童應於五歲接受散瞳視力篩檢，若為近視前期，宜早點介入治療，家長若發現兒童看東西常瞇眼或距離很近，應陪同就醫。

健保 給付 健保給付

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