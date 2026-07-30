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兒虐跨縣通報 改所在地主責

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

兩歲女童萱萱遭母親同居人虐死一案，凸顯現行案件跨縣市處理、通報系統不完善等弊端，衛福部七月下旬舉行檢討會議，提出多項改革方向，首先不論通報案件緊急與否，均以個案所在地為主責單位，另將原先每兩年抽查一次社工個案紀錄，改為常態性抽查。

萱萱原為台南市兒少保護個案，後與母親及其同居人搬遷至台中，受虐後，當地社工及員警依照脆弱家庭個案通報，卻又轉交至開案單位台南家防中心處理，萱萱遭虐死後，兩縣市互踢皮球。

衛福部保護司司長郭彩榕指出，在這次檢討會議中，針對一連串系統性缺失，提出改善措施。

郭彩榕指出，依照現行「跨轄區兒童及少年保護個案權責分工及合作處理原則」，在案中的個案如在其他縣市再度遭通報，需為緊急事件，才會由個案所在地立即處理。萱萱案因為第一時間研判非緊急事件，而以脆弱家庭案通報，才會由台中轉交回台南，錯過即時處理機會。

為此，衛福部要求縣市政府不論案件性質，均以個案所在地為主責單位，後續將邀縣市政府討論後，修訂前述原則。

此外，萱萱為社安網服務個案，卻仍被虐死，外界質疑社工服務品質，郭彩榕指出，現行每兩年一次，中央對地方政府實施社福考核時，委由專家抽查社工個案紀錄，確認是否按時訪視等。未來擬將個案紀錄抽查「常態化」，採每季、每月或每半年一次，盼增加抽查件數，揪出問題，將與地方政府討論，訂出抽查頻率。

檢討會議另決議優化全國兒少保護醫療整合中心與第一線人員配合模式，希望通報兒虐個案均需接受專業醫療人員檢視，作為第二道防線，提升兒虐傷勢辨識機率；現行兒少保護通報系統可夾帶兒虐傷勢等照片，但脆弱家庭系統則無法執行，衛福部委由廠商新增功能，八月正式上路，盼藉此及早發現不同系統中遭兒虐個案。

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