瘦瘦針入境 擬強制申報

瘦瘦針減重正夯，為省錢，不少人至國外購買針劑，為防堵亂象，食藥署、關務署攜手合作，強化邊境管制，另研擬要求未來攜帶這類藥品入境，需主動向海關申報，否則全數沒入，還需繳納高額裁罰。

食藥署副署長王德原日前提到，非法瘦瘦針來源眾多，旅客攜帶入境、網路郵包等，除自用外，部分不肖民眾以自用為由，帶回瘦瘦針，卻在網路販售；為強化藥品流向管理，擬與關務署合作研議，將瘦瘦針列入入境申報管理範圍及邊境重點查核項目。

食藥署表示，將透過多媒體看板、宣導單張及入境宣導影片等管道，於旅客入境前及通關時提醒遵守自用藥品攜帶數量限制及不得轉售等相關規定，並持續與關務署合作，強化邊境管制。

某些國家瘦瘦針售價較低，如攜帶返台，看似划算，但旅程少了冷鏈保存，在未妥善冷藏情況下，冷鏈中斷，恐導致藥物變質、失效。新光醫院肝膽胃腸科主治醫師朱光恩表示，曾有患者自稱向朋友購得瘦瘦針，但施打兩、三個，體重完全沒減輕，研判藥物因冷鏈中斷而出問題，花冤枉錢，買到不具療效藥品。

「部分瘦瘦針廣告打過頭」民間監督健保聯盟發言人滕西華說，只要打開「ＸＸＸ森友會」網頁，即可查詢全國各地診所、藥局販售的地點及價格，該網頁小編很聰明，遊走在法律邊緣、灰色地帶，但在缺乏醫師專業評估下用藥，恐危及健康。

滕西華指出，「猛健樂」屬於醫師處方藥，依「藥事法」規定，非藥商不得為藥物廣告，且藥商刊播藥物廣告時，應於刊播前將所有文字、圖畫或言詞，申請中央或直轄市衛生主管機關核准，違者可處廿萬至五百萬元罰鍰。至於「ＸＸＸ森友會」網頁列出醫療機構，恐已違反「醫療法」相關醫療廣告罰則，依法可處五萬至廿五萬元罰鍰。然現實狀況為主管機關不願主動稽查，需有人檢舉，才安排稽查，未盡到把關之責。

衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，依「醫療法」規定，醫療院所刊登醫療廣告資訊，僅限於醫療院所名稱、地址、電話及醫師名字及科別，「瘦瘦針」價格不在許可範圍。至於相關比價網頁，則需釐清是醫療院所自行刊出或為網友整理，此案將轉由地方衛生局稽查，依網頁內容研判違法情況。