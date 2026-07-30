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用藥安全 瘦瘦針須標急性腎損傷等風險

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
瘦瘦針減重已成風潮，但不良反應通報事件累積近五十件，食藥署要求廠商仿單中加註九大副作用警語，告知用藥風險。示意圖。聯合報系資料照
瘦瘦針減重已成風潮，但不良反應通報事件累積近五十件，食藥署要求廠商仿單中加註九大副作用警語，告知用藥風險。示意圖。聯合報系資料照

截至七月十六日止，食藥署累積受理四十八件瘦瘦針不良反應通報案件，為此，近期公告兩種腸泌素（GLP-1）相關成分藥品風險評估及管控計畫，廠商需依照規定，訂出「病人用藥安全指引」，提醒用藥後恐出現過敏反應、嚴重腸胃疾病、急性腎損傷、急性膽囊疾病等九大風險。

食藥署藥品組簡任技正劉佳萍表示，近年semaglutide及tirzepatide兩項成分藥品，用於體重控制的使用量快速增加，有必要研擬「風險評估及管控計畫」，進一步保障民眾用藥安全。

食藥署統計，截至七月十六日止，瘦瘦針不良反應通報件數累積四十八件，通報症狀包含了腸胃疾病（含腹痛、腸阻塞、胰臟炎）、急性腎損傷、低血糖、嗜睡、神經疾病（癲癇、暈眩、喪失意識、暈厥）、抑鬱、視力模糊，疑似眼中風、進食障礙、惡心、嘔吐、注射部位不適（發紅、過敏、搔癢）等。

綜合上述不良反應症狀，食藥署要求廠商於「病人用藥安全指引內容」列出過敏反應、嚴重胃腸疾病及脫水、急性腎損傷、急性膽囊疾病、急性胰臟炎、低血糖、糖尿病視網膜病變、甲狀腺腫瘤風險、麻醉手術肺部吸入風險、非動脈炎性前部缺血性視神經病變等副作用。

此外，動物試驗證實，這兩種成分具有生殖毒性，如於用藥期間懷孕、試圖懷孕或同時服用避孕藥，應諮詢醫師。進一步比對廠商現有仿單，在相關可能不良反應中，與廠商仿單相較，食藥署新版則加上「非動脈炎性前部缺血性視神經病變」。

劉佳萍說，瘦瘦針藥品仿單需註「病人用藥安全指引」，另發送給醫師、藥師，或於公司官網設置風險評估及管控計畫專區網頁，並落實藥品不良反應監測與人員教育訓練。目前瘦瘦針最常見的副作用為便祕，國外已有急性胰臟炎、視神經病變等案例通報。

台大醫院家庭醫業科主任張皓翔指出，食藥署要求業者詳列瘦瘦針副作用，這是一件好事，因為瘦瘦針屬於處方用藥，應先在醫師評估後，患者才能使用，且需定期監測副作用，至少每二至四周回診一次，嚴密觀察病人體重變化速度，及是否出現不良反應。如果買回家，自己打，較容易出現問題。

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