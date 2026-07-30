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冷眼集／邊拚觀光邊開罰 天燈照出行政荒謬

聯合報／ 本報記者孟嘉美邱瓊玉

平溪、十分放天燈，是台灣最具辨識度的觀光意象之一，觀光署多年來列為國際旅客來台必體驗活動，地方政府也以此作為觀光亮點。只是，當旅客依店家引導走上鐵軌放天燈，原本應是美好旅遊回憶的一部分，下一秒卻可能成為違反鐵路法的證據，成了最另類的「台灣特色」，令人啼笑皆非。

平溪線發展天燈觀光產業已有卅年歷史，近年來更因影視作品傳播，成為日韓觀光客北部經典一日遊路線「野十金九」中的重要體驗內容。

但鐵道局統計，近五年來旅客闖入鐵路而遭罰的件數突破百件，其中最大宗就是在平溪線軌道上放天燈，這才發現這遠近馳名的旅遊勝地，鐵軌軌道區竟是法律禁區，十足的觀光陷阱。

為解開爭議死結，鐵道局今年初終於修法放寬鐵路法規定，為平溪商家及旅客開了扇窗，只要台鐵和交通部核准，就能在鐵道上合法放天燈。台鐵隨後也修正相關內部作業規定，開放機關（構）、團體或法人可申請。

然而新制上路後，既未充分對外公告，更沒有讓第一線業者知道如何合法申請，就連新北市政府及平溪區公所也未曾幫平溪業者申請施放許可。

更荒謬的是，相關申請還要求檢附施放天燈數，業者面對每日浮動的觀光人潮，如何預測當天會有多少旅客放天燈？

政府若真心要拚國旅，就不能只管旅客來，卻不管旅客怎麼玩。平溪鐵軌放天燈已經露出一線合法曙光，卻因行政惰性，讓問題繼續懸而未決。

若下一個旅客又因相信店家、相信政府宣傳而踏上鐵軌，最後換來萬元起跳的罰單，政府要怪旅客不守法，或先反問自己，究竟是誰把旅客帶進這場「合法觀光、違法體驗」的荒謬旅程？

天燈 觀光 開罰

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