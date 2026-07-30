聽新聞
0:00 / 0:00

鐵道放天燈 藏罰單陷阱

聯合報／ 記者游明煌林媛玲邱瑞杰孟嘉美／連線報導
平溪天燈業者說，平溪老街兩側是民房和商店，火車從中穿過，在鐵道放天燈已是多年來傳統，業者都期待法制化，不要有模糊空間。記者游明煌／攝影
平溪天燈業者說，平溪老街兩側是民房和商店，火車從中穿過，在鐵道放天燈已是多年來傳統，業者都期待法制化，不要有模糊空間。記者游明煌／攝影

新北平溪放天燈聞名全球，但走上鐵道即違法，常有人挨罰，成觀光罰單陷阱，連名模林志玲和先生、小孩都觸法。去年台鐵平溪線維修時，曾試辦開放鐵道放天燈，頗獲好評，卻不了了之，今年初鐵道局雖修法明定「原則禁止、例外許可」，但新北市府昨表示，台鐵要求卅天前申請，還要有活動、名稱等，實務上有困難，反映後台鐵同意調整。

鐵道局統計，近五年來，闖入鐵道挨罰的案件破百，除平溪支線六十多件，阿里山鐵路也有四十多件，台東「櫻木花道平交道」罰過兩件。

林志玲前年和老公帶著兒子到平溪，近日遭檢舉挨罰，知名旅遊網紅「菜苔苔與菜生生」去年八月在平溪支線鐵軌上放天燈也遭檢舉開罰，事後拍影片以揶揄口吻致歉，各界開始關注平溪「天燈文化」與「鐵路法規」衝突。

平溪線去年底大雨後鐵道路基崩塌，修復期間立委廖先翔爭取鐵道局及台鐵支持，十一月底到今年一月啟動「平溪天燈施放示範區」試辦計畫，「期間限定」合法在鐵道上放天燈，為推動鐵路法第五十七條修法建立重要的基礎。台鐵當時開放十分、平溪、菁桐路段，時間為每周六、日及元旦假期早上八時至晚間八時。

新北市府並擬定天燈施放管理辦法，限定十分遊客中心至師功橋處，及一○六縣道沿基隆河流域周界範圍兩百公尺內外施放，鐵道上仍禁止。

為兼顧交通、觀光，鐵道局今年一月修改鐵路法第五十七條，放寬針對鐵路非電化區間，經鐵路機構實施相關管理配套並公告範圍，交通部同意後，可開放民眾進入；台鐵一月廿八日明定「本公司路線指定地點施放天燈申請及管理須知」，但僅開放市政府、區公所等單位申請，不接受個人申請，至今未獲任何申請。

平溪區區長劉廉中表示，鐵路法雖修正，但進入鐵道放天燈仍須在施放日卅天前、且檢附施放地點及活動名稱等向台鐵申請，通過即可施放，但對觀光客依舊窒礙難行，鐵道放天燈仍觸法。他說，已向台鐵轉達難度，也請台鐵確認該由公所或民眾申請，畢竟個人放天燈不可能有活動名稱。

劉廉中表示，未來會配合台鐵允許的條件下申請，初步評估在十分老街、菁桐及平溪三個商圈實施，將畫特定區塊施放天燈。

平溪天燈業者說，平溪老街腹地小，兩側是民房和商店，火車從中穿過，鐵道施放成特色，期待能開放。廖先翔表示，若訂定安全規範後結合觀光發展，會是共贏局面。

新北市府觀光旅遊局表示，放寬鐵路法規範有助在地產業經濟發展，區公所可邀請業者、里長和市府相關單位討論，提出配套管理措施，兼顧民眾整年放天燈需求。

鐵道 罰單 天燈

延伸閱讀

林志玲平溪放天燈恐挨罰 業者：鐵道放天燈獲好評、盼鐵路法修法

平溪放天燈事隔2年遭檢舉 林志玲：「會乖乖繳罰金」

高鐵延伸宜蘭政院拍板 預計2037年完工

牛肉麵街旁的舊日風景：那間曾守護台北鐵道人的「台北鐵道醫院」

相關新聞

兒虐跨縣通報 改所在地主責

兩歲女童萱萱遭母親同居人虐死一案，凸顯現行案件跨縣市處理、通報系統不完善等弊端，衛福部七月下旬舉行檢討會議，提出多項改革方向，首先不論通報案件緊急與否，均以個案所在地為主責單位，另將原先每兩年抽查一次社工個案紀錄，改為常態性抽查。

0.05%濃度阿托品眼藥水 8月起納健保給付

為強化兒童及青少年視力照護，衛福部健保署於八月一日起將「阿托品」（atropine）成分百分之○點○五濃度眼藥水納入健保給付，供十八歲以下兒少近視控制及治療之用，預估卅六點五萬名兒少近視族群受惠。

觀光逆差再擴大！台灣人上半年出國首破千萬人次大關

賴清德總統日前喊話「務必達成來台國際客千萬人次目標」，但今年上半年來台旅客僅四二九點四萬餘次，出國人數卻高達一○六五點四萬人次，首次突破千萬大關，出入境觀光逆差高達六三六萬人次，若要達成千萬目標，下半年需吸引五七○萬餘人次國際客。

學者：台灣觀光重複性太高

觀光署原訂千萬來台國際客目標不僅頻跳票，觀光逆差還愈來愈嚴重。學者指出，台灣的觀光吸引力重複性過高，若沒新的體驗或旅遊目的地，難吸引國際客；專家則表示，若能放寬東南亞簽證並給予觀光署更多宣傳資源，相信就算沒陸客也可達千萬人次目標。

鐵道放天燈 藏罰單陷阱

新北平溪放天燈聞名全球，但走上鐵道即違法，常有人挨罰，成觀光罰單陷阱，連名模林志玲和先生、小孩都觸法。去年台鐵平溪線維修時，曾試辦開放鐵道放天燈，頗獲好評，卻不了了之，今年初鐵道局雖修法明定「原則禁止、例外許可」，但新北市府昨表示，台鐵要求卅天前申請，還要有活動、名稱等，實務上有困難，反映後台鐵同意調整。

冷眼集／邊拚觀光邊開罰 天燈照出行政荒謬

平溪、十分放天燈，是台灣最具辨識度的觀光意象之一，觀光署多年來列為國際旅客來台必體驗活動，地方政府也以此作為觀光亮點。只是，當旅客依店家引導走上鐵軌放天燈，原本應是美好旅遊回憶的一部分，下一秒卻可能成為違反鐵路法的證據，成了最另類的「台灣特色」，令人啼笑皆非。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。