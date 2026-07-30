聽新聞
0:00 / 0:00

學者：台灣觀光重複性太高

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導

觀光署原訂千萬來台國際客目標不僅頻跳票，觀光逆差還愈來愈嚴重。學者指出，台灣的觀光吸引力重複性過高，若沒新的體驗或旅遊目的地，難吸引國際客；專家則表示，若能放寬東南亞簽證並給予觀光署更多宣傳資源，相信就算沒陸客也可達千萬人次目標。

實踐大學觀光學系教授高洺塗說，台灣無法吸引國際客來台的病根是老問題，若不加快景區軟硬體優化、創造具代表性的新亮點，就算提供國際客再多補助都無濟於事，而目前頻被討論的演唱會經濟，若無法邀請到真正知名的大咖，對吸引國際客並無幫助，僅部分國內飯店業者受惠。

高餐大觀光研究所教授劉喜臨表示，觀光逆差嚴重凸顯台灣對於觀光發展的警訊。目前除了匯率問題，其次為國旅價格與價值有落差，國旅普遍被認為貴、ＣＰ值低，政府就算要推高質量旅遊，也要主動尋找高ＣＰ值且值得推薦的旅宿，並給予行銷協助，而業者也要警惕、檢討其訂定的價格是否符合民眾期待。

劉喜臨也說，台灣觀光吸引力重複性過高，若沒有推出新的體驗或旅遊目的地，難以吸引更多國際客來台旅遊。他強調，旅遊目的不是單純景點競爭，已轉換到體驗、內容的競爭，這部分中央與地方政府應多思考。

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽則說，目前大陸市場已被迫放棄，政府、業者只能積極經營港澳、東南亞市場，盼政府能放寬東南亞潛力國家如泰國、越南、菲律賓等簽證，提供桃園機場廿四或四十八限時免簽落台，甚至全面開放免簽入台政策。

李奇嶽也建議，台灣可效仿國外，將當地慶典變成國際級盛事，許多旅客會為了浴佛節前往泰國、去威尼斯參加面具節，而台灣也有許多知名地方慶典，像是大甲媽祖遶境、白沙屯媽祖 進香活動，若中央能協助好好包裝、行銷宣傳，也能吸引更多國際客來台。

觀光 觀光逆差 觀光署

延伸閱讀

上半年來台旅客429萬人次 觀光署：整體穩健成長

香港團客重返金門！首發16人團抵金 4天3夜深度玩透透

出境旅遊潮帶旺觀光鏈

旅天下董事長李嘉寅：國人旅遊消費型態結構性轉變需求看旺

相關新聞

兒虐跨縣通報 改所在地主責

兩歲女童萱萱遭母親同居人虐死一案，凸顯現行案件跨縣市處理、通報系統不完善等弊端，衛福部七月下旬舉行檢討會議，提出多項改革方向，首先不論通報案件緊急與否，均以個案所在地為主責單位，另將原先每兩年抽查一次社工個案紀錄，改為常態性抽查。

0.05%濃度阿托品眼藥水 8月起納健保給付

為強化兒童及青少年視力照護，衛福部健保署於八月一日起將「阿托品」（atropine）成分百分之○點○五濃度眼藥水納入健保給付，供十八歲以下兒少近視控制及治療之用，預估卅六點五萬名兒少近視族群受惠。

觀光逆差再擴大！台灣人上半年出國首破千萬人次大關

賴清德總統日前喊話「務必達成來台國際客千萬人次目標」，但今年上半年來台旅客僅四二九點四萬餘次，出國人數卻高達一○六五點四萬人次，首次突破千萬大關，出入境觀光逆差高達六三六萬人次，若要達成千萬目標，下半年需吸引五七○萬餘人次國際客。

學者：台灣觀光重複性太高

觀光署原訂千萬來台國際客目標不僅頻跳票，觀光逆差還愈來愈嚴重。學者指出，台灣的觀光吸引力重複性過高，若沒新的體驗或旅遊目的地，難吸引國際客；專家則表示，若能放寬東南亞簽證並給予觀光署更多宣傳資源，相信就算沒陸客也可達千萬人次目標。

鐵道放天燈 藏罰單陷阱

新北平溪放天燈聞名全球，但走上鐵道即違法，常有人挨罰，成觀光罰單陷阱，連名模林志玲和先生、小孩都觸法。去年台鐵平溪線維修時，曾試辦開放鐵道放天燈，頗獲好評，卻不了了之，今年初鐵道局雖修法明定「原則禁止、例外許可」，但新北市府昨表示，台鐵要求卅天前申請，還要有活動、名稱等，實務上有困難，反映後台鐵同意調整。

冷眼集／邊拚觀光邊開罰 天燈照出行政荒謬

平溪、十分放天燈，是台灣最具辨識度的觀光意象之一，觀光署多年來列為國際旅客來台必體驗活動，地方政府也以此作為觀光亮點。只是，當旅客依店家引導走上鐵軌放天燈，原本應是美好旅遊回憶的一部分，下一秒卻可能成為違反鐵路法的證據，成了最另類的「台灣特色」，令人啼笑皆非。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。