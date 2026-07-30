學者：台灣觀光重複性太高

觀光署原訂千萬來台國際客目標不僅頻跳票，觀光逆差還愈來愈嚴重。學者指出，台灣的觀光吸引力重複性過高，若沒新的體驗或旅遊目的地，難吸引國際客；專家則表示，若能放寬東南亞簽證並給予觀光署更多宣傳資源，相信就算沒陸客也可達千萬人次目標。

實踐大學觀光學系教授高洺塗說，台灣無法吸引國際客來台的病根是老問題，若不加快景區軟硬體優化、創造具代表性的新亮點，就算提供國際客再多補助都無濟於事，而目前頻被討論的演唱會經濟，若無法邀請到真正知名的大咖，對吸引國際客並無幫助，僅部分國內飯店業者受惠。

高餐大觀光研究所教授劉喜臨表示，觀光逆差嚴重凸顯台灣對於觀光發展的警訊。目前除了匯率問題，其次為國旅價格與價值有落差，國旅普遍被認為貴、ＣＰ值低，政府就算要推高質量旅遊，也要主動尋找高ＣＰ值且值得推薦的旅宿，並給予行銷協助，而業者也要警惕、檢討其訂定的價格是否符合民眾期待。

劉喜臨也說，台灣觀光吸引力重複性過高，若沒有推出新的體驗或旅遊目的地，難以吸引更多國際客來台旅遊。他強調，旅遊目的不是單純景點競爭，已轉換到體驗、內容的競爭，這部分中央與地方政府應多思考。

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽則說，目前大陸市場已被迫放棄，政府、業者只能積極經營港澳、東南亞市場，盼政府能放寬東南亞潛力國家如泰國、越南、菲律賓等簽證，提供桃園機場廿四或四十八限時免簽落台，甚至全面開放免簽入台政策。

李奇嶽也建議，台灣可效仿國外，將當地慶典變成國際級盛事，許多旅客會為了浴佛節前往泰國、去威尼斯參加面具節，而台灣也有許多知名地方慶典，像是大甲媽祖遶境、白沙屯媽祖 進香活動，若中央能協助好好包裝、行銷宣傳，也能吸引更多國際客來台。