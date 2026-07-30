觀光逆差再擴大！台灣人上半年出國首破千萬人次大關

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
首次出國人次半年就破千萬，圖為桃園機場出國人潮。記者季相儒／攝影
首次出國人次半年就破千萬，圖為桃園機場出國人潮。記者季相儒／攝影

賴清德總統日前喊話「務必達成來台國際客千萬人次目標」，但今年上半年來台旅客僅四二九點四萬餘次，出國人數卻高達一○六五點四萬人次，首次突破千萬大關，出入境觀光逆差高達六三六萬人次，若要達成千萬目標，下半年需吸引五七○萬餘人次國際客。

對此，交通部觀光署表示，觀光逆差非台灣特有現象，將持續推動質量並進觀光發展策略，提升台灣觀光競爭力。

觀光署統計，今年上半年，來台國際旅客有四二九萬四五八九人次，若要達到千萬旅客目標，未來平均每個月至少要吸引近百萬人次國際客，才能達標。至於出國旅客人數則高達一○六五萬四六七○人次，首度突破千萬大關，較去年同期大增一五一萬人次。

觀光逆差持續擴大，觀光署表示，受新台幣匯差、地緣政治、競爭國家放寬簽證及颱風等因素影響，來台旅客成長未如預期；另因中東戰事影響，區域安全及航空燃油成本攀升，衝擊國際旅遊市場，但今年上半年來台旅客較去年同期成長百分之二點三二。

至於國人出國熱潮未減，觀光署解釋，主因航班供給擴增、日幣匯率優勢、股市榮景帶動消費信心，以及春節長假等因素；同時，受中東局勢影響引發航空燃油附加費調漲預期，催化民眾提前出國的熱潮。

觀光署強調，觀光逆差並非台灣特有現象，而是許多開放型經濟體共同面臨的現象。我國長期即呈現出境旅客多於入境旅客的結構，反映的是國民所得提升、航空運輸便利及旅遊自由化的結果。國人出國大多搭乘國籍航空，不僅帶動國內航運發展，更活絡機場服務、旅行社、金融保險及零售業等周邊產業，為國內經濟帶來實質效益。

針對後續精進措施，觀光署表示，將積極推展國際旅客重遊及會展順道遊，並深化區域旅遊體驗，以延長旅客停留天數、鎖定高消費客群。

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