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台灣青年赴帛琉健康探查 期望深化醫衛合作

中央社／ 台北29日電

中華長照暨偏鄉醫療基金會與輔大合作「GRACE實踐計畫」，16名來自不同醫療專業背景的青年赴帛琉14天進行社區健康探查，期間獲得帛琉總統惠恕仁接見，期望藉此計畫深化台灣與帛琉的醫衛合作。

中華長照暨偏鄉醫療基金會透過新聞稿指出，「GRACE實踐計畫」，16名18到30歲的台灣青年在帛琉展開14天的社區健康探查，期間拜會帛琉國家醫院、健保署，並獲得帛琉總統惠恕仁（Surangel S.Whipps Jr.）接見，也與健保署委員深入交流，了解帛琉醫療制度、慢性病現況及公共衛生政策。

基金會指出，此計畫為輔仁大學獲教育部青年發展署「青年百億海外圓夢基金計畫」支持的國際實踐方案。由輔仁大學校長藍易振、醫學院副院長林瑜雯、兼任講座教授王舜睦及帛琉衞生部特別顧問陳愷翔規劃，團隊成員來自醫學、牙醫、醫技、公共衛生、護理、長照、口衛等專業背景。

駐帛琉大使陳剛毅表示，台灣青年願意離開熟悉的環境，在不同文化中學習與服務，不只是累積個人成長，更是展現台灣最珍貴的人文精神，期待青年能成為深化台帛友誼的重要力量。

青年團隊向惠恕仁說明這次計畫核心表示，希望透過口腔健康、糖尿病等慢性疾病社區調查，建立帛琉健康資料基礎，提升居民健康意識，並留下可持續推動的健康促進模式。

基金會指出，16名青年在計畫期間走進社區、超市、診所與街道，聆聽當地民眾分享自己的健康故事，也有人主動介紹家人接受訪談，讓青年團隊明白公共衛生從來不是冷冰冰的數據，而是一段段真實的人生故事。

基金會說，青年團隊從帛琉的經驗了解到醫療資源的珍貴、在尊重文化的基礎上找到健康生活方式、跨文化建立信任，以及社區所發揮的公衛力量；青年團隊在計畫期間學會用不同文化重新理解生命，「原以為是來幫助帛琉，最後發現被改變的是自己」。

帛琉

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